Tereza: Proč nevyhlásit týden konzerv?

Každý, kdo s kalendářem v ruce spočítal současné obyvatele domu Velkého bratra, musel s něčím takovým počítat.

Divácky zajímavé reakce soutěžících na Leošem zprostředkované Bratrovo rozhodnutí, byly bohužel tlumeny únavou, apatií a dlouhotrvající ponorkou. Tu se prozatím nepodařilo prolomit ani Renatě.

Drobnou změnu naopak představují pověstné Filipovy spekulace, které tentokrát nebyly úplně od věci. Brněnský rodák dokonce velmi rychle a správně spočítal počet udělených nominací a Leošovi poradil, že nominovaní soutěžící získali postupně čtyři, tři a dva hlasy.

Mareš ho pak s lehkostí sobě vlastní poprosil o upuštění od tohoto zlozvyku. Filip se nedal a odvážně tvrdil, že nominován bude on a Eva. Doufám, že si ho Leoš jednou pozve na kobereček (popřípadě na červené křeslo do studia), a poprosí o vysvětlení jeho myšlenkových pochodů. A snad u toho bude i kamera, protože by mohlo jít o vskutku neobyčejnou katarzi celého dění ve hře.

Povedeným tahem Velkého bratra bylo uzavření a následné zapečetění žluté ložnice. Produkce ušetří finance za vytápění a technické zabezpečení jedné místnosti, soutěžícím pak ubylo několik metrů čtverečních, které bylo třeba uklízet a to vzhledem ke své současné zaneprázdněnosti jistě ocení.

Pokud si dobře pamatuji, tak budou mít o devět zrcadel k leštění méně, což je vzhledem k ubývajícímu počtu soutěžících v domě od Velkého bratra velmi dobrým tahem. Tentokrát se zachoval více než férově. Respekt! Pro příští týden navrhuji uzavření poloviny zahrady a oka. Zajímavou variantou by mohlo být také znepřístupnění kuchyně a umístění plynového vařiče na skleněný stolek v obýváku. Lednička by již nebyla zapotřebí, neboť by byl vyhlášen týden konzerv.

Vzhledem k tomu, že se až na pár luxusních hádek, během středečního přenosu mnoho nestalo (a o Renatě už toho bylo řečeno na různých místech více než dost), zachovám tentokrát postoj podobný tomu, který si v posledních dnech oblíbil Šrek. Sedím, mlčím, pozoruji... .