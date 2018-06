Tereza: Příští týden dojde na Markétu

Markéta Zapletalíková, 22 let, soudní zapisovatelka z Jáchymova. Má ráda břišní tance a piercing má prý skoro všude. "Přemýšlím o poštěváčku," prohlásila. Chtěla by mít menší zadek a kdyby vyhrála, šla by prý určitě na liposukci.