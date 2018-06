Tereza překonala svůj první vrchol

Málokdo čekal, že Tereza zvládne v krkavčím světě šoubyznysu znovu nastartovat. Nejen, že nastartovala, ale vystřelila vzhůru k vrcholu a během pár měsíců překonala svůj první kopec.

"Moderování VyVolených mi dalo především šanci ověřit si, jestli moje léčba byla fakt k něčemu. Byl to taky risk, že po měsíci velkého náporu můžu opět zkolabovat. Nestalo se," prozradila čtenářům slovenského serveru iPravda.

Tereza je jako moderátorka VyVolených fakt dobrá. Válcuje jak slovenské kolegy, tak prkenného Leoše Mareše z konkurenčního Big Brothera. Její odpůrci sice tvrdí, že jí chybí vtip, že je patetická a že přesně ví, jak diváky "dostat". Jde přitom spíš o její přirozenost.

Tereza je určitě hodně empatická. Navíc pohotová v improvizaci a tvárná. Když záhy po prvních večerech ubrala na gestech a našla sebe a hlavně své diváky.... Ostatně kdo ví, kde by bez ní byla sledovanost primácké reality show?

Přijde zase dno? Jednu z prvních příležitostí po návratu dostala Pergnerová z rádia Frekvence 1. Možná i z vděčnosti u rádia zůstala, i když přišla exkluzivní nabídka z Primy. Teď má práce až nad hlavu. Dojíždí mezi Prahou a Bratislavou. Představy o tom, jak si konečně bude konečně užívat svého syna Samuela, vzaly za své. Nejméně dvakrát za poslední čtyři měsíce si sáhla na dno svých sil. Jednou nepřišla bez vysvětlení do rádia, podruhé si únavy všimli diváci.

Přesto Tereza přijala nabídku na uvádění druhé řady VyVolených. "Vzhledem k tomu, čím jsem v životě prošla, jsem zvyklá na sobě makat a taky to tak bude. Jediný, co je pro mě svatý, je můj syn a tak budu muset čas plánovat lépe než doposud. Za chvíli půjde do první třídy a musím být blízko," říká.

A jak bude Tereza trávit Vánoce? "Původně jsem chtěla odjet na dovolenou, ale dnes jsem se dozvěděla, že ještě 23. prosince musím natočit speciál o VyVolených. O den později ale už budu pouze se svým synem. A konečně šťastná."

Tereza má talent od pánaboha a jen a jen na ní, jak s ním bude hospodařit, aby jí dlouho vydržel.