Tereza: Poctivé emoce jsou voda na můj mlejn

Před několika lety obdobně úspěšnou dráhu Terezy Pergnerové zastavila závislost na heroinu. Všichni nad ní zlomili hůl a nad drobnou blondýnkou se zavřela voda.

Když koncem léta minulého roku však doslova povstala z popela, mnozí nevěřili, že vše zvládne. Ale Tereza úspěšně odmoderovala tříměsíční reality show a před zraky celého národa dokázala, že její pevná vůle dokázala doslova zázrak.

"Byla jsem asi jediný člověk, který stoprocentně věřil, že to dokážu. Ostatní mi věřit nemohli. Mám z toho, co se mi podařilo, velkou radost. Moc se ale zpátky neohlížím. Raději se dívám dopředu na věci, které mám před sebou," svěřila se Pergnerová.

Moderátorka miluje nečekané a dramatické situace, které probouzejí v těle adrenalin. Proto se už nemůže dočkat, až se rozběhne 18. února druhá řada VyVolených. Reality show se bude vysílat denně až do léta.

"Strašně moc se těším. Mám spoustu nových nápadů a už se nemůžu dočkat, až se rozjedeme naostro, protože reality show je typ pořadu, který jako by mi byl dělaný na míru. Vždy, když tam šlo o poctivé emoce, tak to byla voda na můj mlejn a prožívala jsem to naplno," usmála se Tereza.