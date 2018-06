Tereza Pergnerová se vrací do VyVolených!

Tereza Pergnerová se po čtrnáctidenní zdravotní přestávce vrací do reality show VyVolení. "Ano, je to pravda. Už zítra budu moderovat poslední Volbu. Moc se na to těším," řekla Pergnerová.