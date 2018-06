Fotit pro Leo byla největší chyba v kariéře, bilancuje Pergnerová

Nafocení dráždivých snímků považuje Tereza Pergnerová za svou největší kariérní chybu a lituje jí. Udělala ji pod vlivem drog.

"Největší chybou bylo jednoznačně Leo, protože jsem se rozhodovala sjetá. Za střízliva bych se rozhodla jinak. A když už bych připustila, že bych se na něčem takovém měla dohodnout, tak ta cena by musela být tisícinásobně vyšší, protože to je de facto konec,“ okomentovala Pergnerová erotické snímky, které nafotila, když jí bylo 28 let.

Tereza Pergnerová a Libor Bouček budou moderovat show VyVolení.

"Vůbec mi nedošlo, že uběhne dvanáct třináct let a furt to budu mít na bedrech. Vůbec jsem nepomyslela na děti. Nedošlo mi to. Teď vím, že to byla obrovská chyba. Nějaký tři miliony? Pane bože, to by musely být stovky milionů a ještě by se člověk rozmýšlel, jestli opravdu vůbec.“



S duem Těžkej Pokondr promluvila i o drogách. Zpětně si vybavuje, kdy se jí to začalo vymykat z rukou. "Asi v době, kdy jsem začala tvrdit, že se nevymykají. Kdy si říkám, že to zvládám a mám to pod kontrolou. To je ten okamžik. A pak, heroin není pr..l. To není jako legrace na party. To všechno je úplně jinak a to tam jdeš dolů se vším. Neexistuje hrát nějaký polopravdy, to je průšvih,“ řekla.

Tereza Pergnerová při svém údajně posledním otevřeném rozhovoru s novináři (26. června 2012).

A co by chtěla na sobě změnit? "Možná bych chtěla být větší dravec a v poslední době je mi hodně lidí nesympatických, tak bych chtěla být blahosklonnější. Já se v Esu naučila mít hroznou symbiózu s lidma a to pak v určitým okamžiku může být problém. Protože dospíváš a stárneš a začínáš mít chuť říkat lidem, co si myslíš. A někdy je ta hranice, abys nezranil, tenká.“