Tereza Pergnerová: Příběh bez odpovědi

Neboť Tereza Pergnerová toho sice v minulých letech o životě s drogami napovídala hodně - v rozhovorech, které hojně rozdávala, na to vždy přišla řeč - těžko však rozlišit, co z jejích slov mělo dotvářet její image a co byla pravda bez příkras. Jisté je, že během její hvězdné televizní kariéry byla pár měsíců závislá na pervitinu.A že se nyní znovu léčí, tentokrát ze závislosti na heroinu. Co přivedlo dívku, z níž před pár lety na televizní obrazovce sršela energie, už podruhé na hranu života? Co je to za sílu, která ji nutila si píchat heroin iv době, kdy přivedla na svět syna?Ona sama jednou řekla: "Vylétla jsem nahoru strašně rychle a hlavně moc mladá." Vloni na podzim, když byla v sedmém měsíci a po vzoru Madonny se chlubila svým břichem, uvedla: "Když je člověk populární, je těžké se s tím vyrovnat. Popularita může pěkně sklepnout a já jsem se s ní nevyrovnala správně." A současně se přiznala: "Jakmile se zavřu do čtyř stěn, extrémně se zbořím, vidím všechno černě, žlutě, fialově, jen ne v reálných barvách."Během studií na hudebně-dramatickém oboru pražské konzervatoře dostala příležitost hrát vedlejší role v několika filmech, pár měsíců před maturitou ji však ze školy vyhodili. Její verze zní: Nechala jsem se vyhodit, nelíbilo se mi tam. Pak chvíli roznášela pivo v jedné pražské restauraci, kariéru moderátorky zahájila v rádiu Golem, kde zprvu uváděla desetiminutový blok kulturních zpráv a posléze jí svěřili živé kontaktní vysílání. Vydrželo to chvíli.V roce 1992 ovšem dostala životní nabídku - uvádět v České televizi hitparádu MC 1. Jezdila natáčet do amerického Hustonu, nakoukla do světa slavných a světa televizní zábavy. Odtud byl už jen krok k Esu na Nově a ke zrodu nové hvězdy na českém nebi. "Je mi osmnáct a zajímá mě toho spousta. V každém případě vím, že chci být slavná a bohatá. Chápu, že to zní hrozně, ale já to říkám naprosto upřímně. Nemá smysl si něco v tomto směru nalhávat.Až budu slavná a bohatá, koupím nějaký zámek a zřídím v něm domov pro opuštěné děti. Mám totiž děti velice ráda a vím, že právě ony pomoc nejvíc potřebují," tvrdila Tereza Pergnerová v roce 1993 v jednom z prvních větších novinových rozhovorů. O rok později pak přitvrdila poté mnohokrát omílaným výrokem: "Chci hrát, psát a zpívat. A ve třiceti chci získat prvního Oscara. A ve čtyřiceti budu mít na kontě čtyři sta milionů dolarů. Madonna má na kontě tři sta milionů a já ji chci trumfnout." V jiné souvislosti se nechala slyšet: "Nezapírám, že chci být slavná a bohatá. Ani že pro to dělám všechno. Tvrdě na sobě pracuju, zvládla jsem perfektně angličtinu. Chci být výbornou moderátorkou, žádný průměr. Chci být ale hlavně hereckou hvězdou. Nechci být jen herečkou hlavních rolí. Jsem fakticky šťastná, říkám to ráda a je to pravda."O tom, jak dalece to myslela vážně a do jaké míry to byl trik, který měl zvýšit její popularitu, lze spekulovat, v každém případě ona sama onen výrok zanedlouho poté usměrnila ironickým konstatováním: "Koupila jsem si společenské šaty, které obléknu až na Oscarech. A kdyby bylo nejhůř, tak se v nich alespoň před tou budovou projdu."Možná, že tehdy skutečně pociťovala chvíle štěstí. Teenageři jí leželi u nohou, byla na roztrhání, dokonce si pořídila manažerku, která jí organizovala program. Jenže v té době byla Tereza Pergnerová také na drogách. Oficiálně to ovšem nikdo nevěděl, jen se proslýchalo, že při natáčení Esa bývají s Terezou problémy.Ona sama později přiznala, že se jí dařilo závislost dost dlouho tajit. A že to trvalo už dva roky. Zhubla ovšem z padesáti kilo na třicet, jednou to prasknout muselo. "Pervitin jsem brala proto, že po mně spousta lidí něco chtěla a já se všem snažila vyhovět. Potřebovala jsem si nějak dodávat sílu, energii. V e skutečnosti byl efekt opačný," vysvětlovala později, v roce 1998, proč se uchýlila k drogám."Pár měsíců jsem si se sebou pořádně nevěděla rady, a tak jsem se to pokoušela řešit i tímhle způsobem. Měla jsem s drogami opravdu velké problémy, které rostly tou měrou, jak jsem se je pokoušela znevažovat. Byla jsem v neustálém nažhaveném tempu, stíhala jsem toho spoustu, ale jako daň jsem platila spolehlivostí a vnitřní vyrovnaností."Když předloni, po mnohaměsíčním životě v ústraní, bilancovala svou drogovou éru, uvedla: "Začínala jsem někdy v šestnácti sedmnácti s LSD. Rovnou. T rávu jsem přeskočila. Pak jsem párkrát vzala perník a odjela do Ameriky, kde jsem nic nebrala. Když jsem v roce 1994 nastoupila v Nově, začala jsem s perníkem intenzívně a po pár měsících mě to skolilo."Oficiálně trvala léčba Terezy Pergnerové v pražských Bohnicích pár měsíců a byla úspěšná. "Jak to přišlo, tak to zase odešlo. Podržela mě rodina, vytkla jsem si nové cíle a bez větších problémů s tím přestala. Měla jsem štěstí a vážím si toho. Ale tomu štěstí jsem pomohla tím, že jsem taková, jaká jsem. Být jiná, asi bych byla někde u dna. Nepovažuji drogu za zhoubu, ale za neštěstí, šílenství a lež," prohlásila sebevědomě.Taky si začala prožívat mediálně přetřásané citové románky a hlavně - dokonale se jí podařilo udělat z nouze ctnost. V létě roku 1996 uvedla Nova její Intimní zpověď, v níž se veřejně vyznala ze svého drogového hříchu. "Po odvysílání Intimní zpovědi mi přišla spousta dopisů od rodičů i prarodičů, jejichž děti mají problémy s drogou. Nezatratili mě, nabízeli mi, abych si k nim přijela odpočinout. Nádherné projevy solidarity," mohla se pochlubit. Rozjela svůj vlastní program typu Stop drogám!Objížděla diskotéky a školy a vykládala o tom, že jsou drogy zkázou. Mládež od ní slýchala věty typu: "Droga je divnej přítel. Jednou máš pocit, že za tebe něco vyřeší. Pak zjistíš, že za to musíš zaplatit.dál byla idolem -náctiletých, byť jí hudební kritici v letech 1994 a 1995 udělili titul Opruz roku. Od manažerky se odstěhovala zpátky k rodičům a vypadalo to, že jim chce dělat radost. Eso frčelo, užívala si popularity, byť jí v Ústí nad Labem nadšený dav fanoušků povalil na zem a v té vřavě ji pak někdo bodl do ruky. tvrdě. Droga je špatnej kámoš."Když přišla řeč na to, jak je na tom ona sama, mluvila o drogách sdespektem, ale i s jistým respektem. "Mé indispozice jsou už pryč, jsem čistá," prohlásila například. Současně však připomínala: "Vím, že je lehké do takové věci spadnout, a ani u sebe vu stoprocentně vyloučit. Je to něco, co neustále číhá za mými zády." Na otázku, co pro ni má největší význam, v té době odpověděla: "Když vím, že usínám a nemyslím na pervitin. Když se mohu probudit a cítit se úplně normálně ospalá. To má pro mě obrovský smysl a význam." A když se jí kdosi zeptal, na který svůj čin je nevíce hrdá, řekla: "Zbavení se závislosti na drogách."Aféra s pervitinem byla pomalu zapomenuta, Tereze Pergnerové šlo, alespoň navenek, o umělecký rozvoj a budování rodinného zázemí. Pokud jde o ambice, poněkud slevila. "Nikdy bych nechtěla být považována za zpěvačku, spíkra nebo herečku. V těchto oborech je spousta lepších profesionálů. Jsem šašek a blázen. Právě jsem začala fušovat do zpívání. Dělám pro to maximum a je mi jedno, co si o tom kdo myslí. Lepší nebudu," načrtla své plány pro rok 1996. V jednom rozhovoru přitom dala nahlédnout do své duše víc, než si možná sama přála."Říká se, že klaun bývá smutný. Možná na tom něco je," povzdechla si. A na otázku, zda myslí na to, co bude zítra, měla lakonickou odpověď: "Nemyslím." Sen o dobytí filmové Ameriky zrelativizovala výrokem: "Ano, byl by pro mě úspěch dostat třeba Oscara - a možná by mě to trošku ukolíbalo. Ale v tomto životě chci zůstat v České republice." A důvod? "Smyslem mého života je starat se o své dítě a přitom naplno milovat svého manžela a vytvářet teplo domova. Žádný šoubyznys a kariéra."Pokud jde o hledání toho pravého, neměla zřejmě moc štěstí. "Všechny vztahy selhávají na mně. V ětšinou se ovšem objevilo něco, co mi nesedělo. Nenávidím násilí a alkohol a nemám ráda lidi, kteří mu propadli," postěžovala si v roce 1997. Vzápětí však oznámila: "V příštím roce se přála bych si být těhotná." Možná to byla pravda, možná jen šikovný tah. V každém případě měly bulvární noviny další náměty. Téma drogy bylo pomalu odsunuto na druhou kolej, nikoliv však zcela zapomenuto. Je z něj cítit jistou obavu."Vím, že člověk, kterej do toho jednou spad, do toho může kdykoliv spadnout znovu. Jsem ve stádiu, kdy se drog bojím. Ale jsem čistá. Myslím, že jsem natolik silná, abych sama před sebou obstála," prohlašovala již ne tak sebejistě jako před dvěma lety. Jako by si nechávala trochu otevřená vrátka: "Člověk se rozhodne, že nebude žít v bahně, hlídá si to, ale pořád s tím přichází do styku a začíná na to být trošku alergický, ale přesto ty lidi neodsuzuje." V té době už zase bydlela sama v jednom z pražských činžáků.V prosinci roku 1998 Tereza Pergnerová skončila v Esu a poměrně rychle se vytratila z mediální scény. Tvrdila, že se vyhýbala všem rozhovorům a jen občas pustila do světa něco ze svého soukromí. Neodbytnou otázku na drogy zvládla dvěma slovy: "Jsem čistá." Později si však postěžovala: "Drogy mě poznamenaly. Moje pocity hodily zcela jinam, potýkám se se sníženým prahem vnímání. Abych se mohla například radovat, potřebuji k tomu větší podněty.Už skoro čtyři roky abstinuji, ale nemůžu říct, že nejsem feťák. To je kufr, který si nesu. Párkrát jsem si ale ověřila při drastických událostech mýho života v obodbí abstinence, že nemám tendenci sahat po drogách." A co že to byly ony drastické události jejího života? T řeba náhlá mozková příhoda její maminky, kdy se Tereza musela okamžitě rozhodnout, co udělat, aby jí pomohla. Rozhodla se správně. Nebo autonehoda, při níž si zlomila hrudní kost. A pak zřejmě i nešťastné lásky."V životě jsem měla tři zásadní vztahy a každého toho muže jsem brala jako skutečně pravého," svěřila se. Žádný z potencionálních ženichů se zřejmě jako ten pravý neukázal a Tereza vždy poněkud lítostně dodávala, že žije sama. Jen se svým psem a plyšovými zvířátky. O své situaci řekla: "Hledám kompletní rozhřešení svého života. Doufám, že na mě bůh nezapomněl." Aby se mu připomínala, pořídila si kočárek a kojeneckou výbavičku.Rok 2000 pro ni byl přelomový. V létě, již téměř zapomenuta, se znovu objevila na stránkách tisku. Tereza Pergnerová je v šestém měsíci. A tají otce, dítě prý bylo počato z krátké a neperspektivní známosti. Na přetřes znovu přišly drogy.Odpovídala: Ne, neberu. Znovu ovšem dala trochu více nahlédnout do svého soukromí. Prozradila, že se snažila pomáhat několika drogově závislým lidem a někdy se spálila: "Jsem magor, nic neumím jen napůl, takže jsem si je brala k sobě domů. Takovej azyl. Ne vždycky to ale dobře dopadlo. Někdy jsem třeba přišla o nějaký hloupý peníze a nějaký věci, protože prostě feťáci lžou a kradou, fintařej. Ale já je neviním ze lží ani ze skutků. Jsou ve stavu zoufalství, kdy nefunguje charakter."Terezin otec tehdy prohlásil: "Droga je pořád živá a Tereza je feťačka ve výslužbě." Jeho dcera však říkávala: "Drogy nejsou téma, kterým v této době žiju." Krátce před porodem se nechala fotit s odhaleným břichem. Tvrdila, že teď je opravdu šťastná. Čtyři krabičky cigaret, které za den vykouřila, stáhla během těhotenství na jednu. V polovině listopadu pak porodila syna Samuela, znovu za zájmu médií, byť přímý přenos z porodu se nakonec neuskutečnil. Pokud šlo o drogy, promluvila výchovně: "Synovi řeknu pravdu io svých problémech s drogami a maximálně je využiju k prevenci. V tomto ohledu se o něj budu hodně bát." Mohl to být konec příběhu. Není.Začátkem února se objevila zpráva: Tereza Pergnerová se na detoxikačním oddělení psychiatrické léčebny v Červeném Dvoře pokouší překonat drogovou závislost. Poslední kapkou bylo její předávkování heroinem. O malého Samuela se starají její rodiče. "Bůh mě má rád, to říkám pořád. Nikdy ho proto nepokouším," řekla v době, kdy přišla do jiného stavu. Znělo to přesvědčivě. Stejně jako její dřívější slova: "Jestli mi drogy něco daly, tak přesvědčení, že jsem silná, když jsem s nimi skončila." Všechno je jinak, zbyla ona otázka: Proč? Tereza Pergnerová odpověď alespoň naznačila: "Útěk, to je podle mě hlavní příčina, proč člověk začne brát drogy."