Tereza Pergnerová přežila těžký zápal plic

I přes nebezpečí zdravotních komplikací jako je například srdeční arytmie, se moderátorka léčila za pochodu a práci nevzdala ani v okamžiku, kdy její tělesnou schránkou lomcovaly vysoké horečky.

"Teď už se cítím docela dobře, ale jednoduché to nebylo. Zápal plic jsem překonala jedině díky antibiotikům. Jenom se to léčení za pochodu táhlo dlouho. Samozřejmě o nebezpečí zdravotních komplikací vím, ale na pořádnou rekonvalescenci si ale ještě musím nějaký ten den počkat. Práci odložit jen tak nemůžu," svěřila se Pergnerová.

"Alespoň něco pro sebe udělám, budu se dopovat ovocem, zeleninou a vitamíny. A ve volných okamžicích se budu dávat do pořádku," dodala.

Do pěti let porodí dalšího syna

V lednu se rozešla Tereza Pergnerová se svým posledním partnerem Adrianem Stojkovem a v současné době je prý ráda sama. Objevily se však i zprávy, že se sblížila s exVyVoleným Kykolkou čili Janem Mikuleckým.

V každém případě má Tereza velmi smělé plány v osobním životě. Do pěti let chce na svět přivést dalšího syna. "Nepřemýšlím, že bych usilovně hledala přítele. Neřeším to. Pokud to přijde, tak to přijde. Pokud se v mém životě objeví příjemný muž, klidně může být i svatba. Co ale vím úplně bezpečně, je to, že do pěti let budu mít dalšího chlapečka a bude se jmenovat Sebastian. Nepředpověděla mi to žádná kartářka, ale řekla jsem si to sama. A že to bude další kluk, je taky úplně jasné. Holčičky neumím. Jenom kluky," usmála se moderátorka.