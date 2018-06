Tereza Pergnerová porodila syna

Jak to všechno bylo? Tereze začala odtékat plodová voda hodinu a půl po úterní půlnoci. Zavolala mamince: "Už je to tady!" Sama sedla za volant svého auta, naložila maminku a zavezla se do porodnice.

Tereza pak rodila, tak jak bylo naplánováno, císařským řezem v plné narkóze. První zakřičení malého Samuela uslyšela tedy jeho babička, Terezina maminka, která s ní zůstala během celého porodu. "Bylo to strašně dojemné, jsem šťastná, že jsem u toho mohla být."

Kluk i maminka jsou v pořádku. Tereza zůstane pár dnů v nemocnici, a pak ji čeká to, co každou jinou matku.

Plánovaný přímý přenos porodu se iDNES pokusí zprostředkovat jindy s jinou maminkou, která má chuť přivést své dítě doslova do internetového světa.