Pergnerová: Dobře se cítím i v džínách ze sekáče za třicet korun

Tereza Pergnerová ví, že na obraze musí vypadat dobře. V soukromém životě ale za oblečení moc neutrácí.

"Byla jsem zvyklá, že peníze jsem uměla vždycky vydělat a myslím, že žiji velmi skromně. Rozhodně nepatřím k osobnostem, kolegům, kteří utrácí peníze třeba za oblečení. Mně by to bylo hrozně líto. Dřív byla doba, když mi bylo 18, že jsem si koupila džíny za tři a půl tisíc a říkala si, že mám super džíny. Teď ty stejný džíny najdu v sekáči za třicet korun a připadám si dobře," řekla moderátorka.

Tereza Pergnerová a její proměny v show Farma

Co se vzhledu týče, jistý čas se spekulovalo o anorexii moderátorky. Pergnerová, která měří 160 centimetrů, má nyní velikost 36. Přiznala ale, že v době drogové závislosti klesla její váha pod 40 kilo. Spekulace o problémech s váhou se objevily také po moderování cen Anděl 2009, nebo po účinkování v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Tereza přiznala, že ji tyto řeči mrzí.

Tereza Pergnerová

"Udělala jsem všechno pro to, abyste mohli říct, že už jsem se spravila od posledních článků, kde se psalo 'vychrtlá Pergnerová'. Pravdou je, že jsem měla velikost 34, samotný mi to nebylo úplně příjemný a ani ta kamera mi nepomohla, protože byť přidává pět kilo, tak pořád to bylo takový podivný a mě pak strašně vylézá nos, protože asi budu bílá židovka," řekla moderátorka.

Pergnerovou momentálně pět dnů v týdnu zaměstnává natáčení reality show Farma a blondýnka se netají tím, že nabídku na moderování přijala i kvůli penězům.

"Myslím, že jsem byla za tu práci oceněna velmi dobře a o honoráři jsem vůbec nelicitovala. Odpovídá totiž energii a práci, kterou tam odvedu. Je velmi dobrý," řekla Pergnerová.

Show natáčí televize Nova v zapadlé vesnici Žítková, která leží na Uherskobrodsku na hranici se Slovenskem. Kvůli filmařům už místní volali policii (více zde). Tereza ale prozradila, že největším problémem soutěžících je hlavně hlad. Jak budou zabíjet slepici, uvidí diváci ve středu večer.

"Všichni zhubli, mají osm devět kilo dole, jsou podráždění, což s tím souvisí. Oni opravdu mají to, co si vypěstují. Jak si hospodaří, záleží na nich," řekla Pergnerová.

VIDEO: Soutěžící na Farmě zabili slepici

Dvanáct soutěžících Farmy stráví dva měsíce na samotě, bez veškerých vymožeností civilizace. Bojují s hladem, sedláckou dřinou, mezi sebou a extrémními podmínkami. Musí také plnit úkoly opravdového farmáře. Na konci soutěže se jeden z nich stane milionářem.