Tereza Pergnerová otevřeně: Raději tmelím, bez rodiny bych nebyla nic

Vidíme se po roce od vaší poslední práce v televizi. Jak se máte?

Když se lidi podívaj, tak vidí, že jsem veselá. Mám se dobře. Rok jsem se zase věnovala dětem, to je prostě můj styl. Velmi střídmě přijímám nabídky, takže jsem si užívala u plotny, u pračky, u dětí a u úkolů, takže se mám dobře.

Bylo těžké přijmout nabídku?

Pro děti to asi nebude tak těžké, Sam chodí do školy, Natálka do školky, takže nějaký režim mají, horší je to pro mě. Jsem zvyklá chodit v umaštěných vlasech doma a veškeré líčení a oblékání je pro mě strašně náročný. Ještě že mám Jarku Tóthovou (stylistka - pozn. red), která se o všechno postará.

Dá se říct, že vaše děti s VyVolenými rostou. Vnímáte to stejně?

Určitě, protože při poslední řadě jsem měla Natálku v bříšku. Zrovna jsem jí to říkala.

Charaktery dětí se už začínají rýsovat?

Samuel mi zrovna před týdnem telefonoval, že původní záměr, a sice voják speciálních jednotek, už neplatí a že hodně přemýšlí nad tím, že by byl herec. Bude mu třináct, takže v jeho případě jsou to ty první úvahy. Natálce bude pět let, takže to je větší čert než Samuel, s tou je pořád hodně práce, ale můžu říct, že bez nich bych nebyla vůbec nic. Aspoň takové pocity mám.

Samuel musí daleko víc vnímat, že má slavnou mámu. Jak to bere?

Ve škole to asi nějak vnímá, ale moc tím nežije. Spíš teď má tendence, že by chtěl jít se mnou, ale já, jak jsem ho pečlivě držela v soukromí, mám dilema, jestli mu to umožnit, nebo ne. Má věk, kdy se rád předvádí, takže se rád upravuje, hodiny je v koupelně, vypadá jak Justin Bieber, což taky několikrát zdůraznil, ať to řeknu. Takže milá děvčata, můj syn vypadá jako Justin Bieber.



Má Tereza Pergnerová coby matka nějaké rezervy?

Myslím si, že každá maminka má nějaké rezervy, žádný rodič si není tak strašně jistej, je to věčné hledání. Děti se vyvíjí a člověk má pořád nové a nové fintičky, jak na ně, a oni to samozřejmě vidí jak na rentgenu. Dokonce jim to dělá dobře. Učím se prostě za pochodu. Každé mámě můžu vzkázat jen to, ať nejsou vystresované, pokud dítě neposlouchá. Mají veškeré vědění v sobě. Velmi dobře vědí, co dělat, a velmi dobře cítí, co se v daný okamžik hodí, a v některých situacích můžou i nás dospělé navést na správný směr.

Není tajemstvím, že hlavně váš otec Eduard Pergner preferoval poněkud ráznou výchovu. Snažíte se poučit z chyb vlastních rodičů?

Já určitě! Už se mi samozřejmě nelíbí Samuelovy holky, takže mám tendence něco říct, ale většinou to zadržím, na rozdíl od svého tatínka, který se na kluka podíval a hned prohlásil, že je to nějaký zloděj, čímž mi ničil vztahy. Já se u Samuela držím zpátky a naopak se snažím nepřijít o jeho důvěru. On mi skutečně zavolá a řekne, že si zkusil zakouřit. Poté mě ukazuje kamarádům a předvádí, že nejsem hysterická. To mě těší. Jeho důvěra je pro mě směrodatná. Musí vědět, že jsem člověk, kterému může říct všechno.

Před časem jste s partnerem Jiřím Chlebečkem řešili poměrně vážnou krizi. Je vyřešena?

Myslím, že tyhle věci ohromně pomůžou. Buď to ten pár rozdělí, nebo ho to stmelí. Já bych řekla, že raději volím způsob, jak věci dávat dohromady. Nejsem sama, máme dvě děti a rodina, i když se mi zdá, že se na ni v dnešní době kašle, je to jediný, co má smysl tmelit. Bez ohledu na prachy a bez ohledu na to, co si o nás kdo myslí. To je skutečně to, co máte. Když ji tedy máte.



Pavel Cejnar, Tereza Pergnerová, Agáta Prachařová a Libor Bouček budou moderátorským týmem VyVolených.

Prostě takoví VyVolení. Mimochodem, váhala jste, jestli vzít i čtvrtou řadu?

Na rozmyšlenou jsem si nechala tři dny, a to jenom z toho důvodu, že jsem zvyklá takhle pracovat. Proberu si to v hlavě, opadne nadšení, odpovím si, jestli náhodou nemám to místo nechat někomu jinému, klasické pochybnosti. Ale pak jsem zažárlila a třetí den jsem si řekla, že do toho jdu.

Nejsou VyVolení už poněkud vyčerpaný žánr?

Jsou dvě varianty. Buď to bude průšvih, nebo to bude výborný. Nic mezi tím nevidím. A pokud by byl neúspěch, tak chci říct, že je to týmová práce. Jak šlape celý tým, tak může být dobrý i ten konkrétní člověk. Já jsem sice vidět, ale tu veškerou poctivou práci kolem dělají lidi kolem mě. Já ji jen zprostředkovávám. Moc bych si přála, aby ten nahoře při nás stál, aby nám dal bezva příběhy, fajn lidi, aby to diváky bavilo, abychom si nehráli na nějakou kontejnerovou show, ale abychom za tím mohli vidět ještě něco víc. Že lidi jdou za změnou, za prachama a pak ve vile potkají sami sebe.

Vašimi kolegy budou Libor Bouček, Agáta Prachařová a Pavel Cejnar. Jste spokojená s výběrem?

Jsem nadšená, Libora mám ráda, to je jasný, Agátu jsem měla vždycky ráda, protože je ve skutečnosti velmi odlišná oproti tomu, jak se prezentuje, což je na první dobrou čitelný, jen lidi jsou někdy povrchní a nechtějí to vidět. A Pavel Cejnar, to je fajn člověk. Těším se, že to bude nádherná týmová práce.