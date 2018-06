Tereza Pergnerová o rozchodu: Náš vztah má pauzu

Zprávy o rozchodu s partnerem a otcem roční Natálky se objevily poté, co Pergnerová přijala pozvání Jana Saudka a vystoupila v jeho televizní talkshow na TV Barrandov. Pergnerová však konec vztahu s devětatřicetiletým Chlebečkem nevidí tak černě.

"Náš vztah má pauzu. Ta buď bude posílením naší lásky, nebo koncem. Každopádně máme děti, a to zůstane naším společným dialogem. Křehké věci musí člověk chránit a balit do obalu a tak já to chápu. Žádná tryzna a tragédie. Vltava teče pořád a naše rodina má ještě šanci. A to poslední je ještě řešit média. Takže se omlouvám, ale vrátím se zpět k životu a odžiju, jak jsem zvyklá," řekla iDNES.cz Pergnerová.





Během natáčení jubilejního dílu talkshow s Janem Saudkem, kterého se mimo jiné účastnila i Jitka Asterová, Michal Suchánek, Richard Genzer a Natálie Kocábová, se Pergnerová hovoru o otci svých dětí vyhýbala. "Jsem výborná matka, ale milenka teď pokulhává," přiznala moderátorka se souhlasem, že dítě je pro ni přednější než chlap.

Návrat na televizní obrazovky ale pětatřicetiletá moderátorka, která kromě Natálky vychovává také devítiletého syna Samuela, podle svých slov zatím neplánuje. "Nic nového nechystám. Jsem doma, starám se o děti a vyčkávám. Samozřejmě, kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, budu o ní uvažovat," přiznala.

"Jsem ráda, že jsem pryč. Ale na druhou stranu vím, že teď jsem ve stadiu, že kdyby přišla nabídka, o které bych byla přesvědčená, tak bych do ní asi šla. Ale do této chvíle ještě nepřišla. Momentálně zvedám telefony jen rodině a akutní situace řeším jen přes esemesky," dodala Pergnerová, která působila značně pohuble. "To je z toho, jak pořád běhám kolem dětí a neustále zvedám Natálii."