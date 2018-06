Tereza Pergnerová o drogové abstinenci: Heroin už nikdy

16:38 , aktualizováno 16:38

Moderátorka Tereza Pergnerová by na drogové minulosti, kterou si prošla, neměnila vůbec nic. Jedno ale ví jistě: heroin by ji zabil. Uvedla to v talk show Venduly Svobodové na TV Barrandov.