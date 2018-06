Hned po porodu syna jsem sháněla drogy, přiznala Tereza Pergnerová

Otázky ohledně drogové minulosti patří mezi nejčastější, kterým musí moderátorka čelit, přestože je už téměř deset let čistá. Tereza totiž s užíváním heroinu začala v roce 1999, když se potkala s otcem svého syna Samuela Františkem Vomáčkou, se kterým brala drogy.

Tereza Pergnerová

"Myslím, že není horšího okamžiku, než rodit vlastní dítě a vědět, že vám běží čas absťáku. Že se pak probudíte, máte syna, víte, že se jmenuje Samuel, ale jediný, co skutečně řešíte, je, že nemáte dávku. Sestřičce jsem tehdy večer, asi se třiceti stehy na břiše, namluvila, že musím urgentně jet domů, že se tam něco přihodilo a odběhla jsem si sehnat dávku," přiznala Pergnerová.

Pornofotky

Právě drogy byly také důvodem, proč v roce 2002 nafotila snímky pro časopis Leo, za které zinkasovala tři miliony korun.

"Všechny peníze mi protekly žilou. Několikrát jsem zastavila automobil. Dotovala jsem i Fannyho. Pokud jde o ty fotky, udělala jsem chybný krok. Maminka je tak milující maminka, že ta se snad nikdy nezlobila. Ale vnitřně možná, když usínala, tak se musela stydět. Já bych se styděla," řekla moderátorka.

Syn se matky už na drogovou minulost i snímky ptal. "Sam odmalinka věděl, že jsem měla nějaký problémy, že se maminka pokoušela léčit. Toho jsem se bála nejméně. Opravdu nejvíc jsem se bála Lea. Nejsou to příjemný okamžiky. Nemůžete říct nic, co by bylo duchaplný, co byste si představoval, že vám kryje záda. Od té doby jsem neměla odvahu se na ty snímky podívat, protože jsem přesvědčená, že by se mi zvedl žaludek," dodala moderátorka.

Rodina

Poslední dobou musela Pergnerová řešit otázku ohledně bydlení. Její partner Jiří Chlebeček jí lhal, že dům je jejich, a když přišly problémy, Terezu i s dětmi opustil. Moderátorka se musela vystěhovat a skončila u své matky. Přesto otce své dcery Nathálie má pořád ráda.

Tereza Pergnerová a Jiří Chlebeček

"Nejsme spolu, ale vídáme se, i s dětmi. Pro mě ta kapitola není uzavřena. Jsem velmi staromódní, protože si myslím, že člověk má držet rodinu, dokud to jde. Možná si i uvědomuju, že žádná jiná rodina pro mě už třeba nebude," prohlásila moderátorka.

Televizní comeback

Pergnerová se po několika letech vrací do televize Nova, kde odstartovala svoji kariéru v hitparádě ESO. Moderuje novou reality show Farma.

Tereza bude také speciálním hostem Nočních Televizních novin, které televize Nova odvysílá v úterý ve 22:50. Zatím nesplněným snem moderátorky je získání nějaké televizní ceny.

"Prostě jak stárnu, zjišťuji, že bych chtěla cenu proto, abych mohla někomu poděkovat. Nemám připraveno, komu bych poděkovala, ale hrozně ráda bych chtěla někomu poděkovat. A to přitom denně tisíckrát děkuju třeba jen za to, že mi paní pokladní vydá účtenku, a učím to i svoje děti," prozradila Pergnerová v rozhovoru pro Magazín MF DNES.