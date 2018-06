Tereza Pergnerová nechce silikony

"Jsem už s tím smířena, mám malá prsa, ale svoje. Já radši krášlím duši a nechám tělo chřadnout," prohlásila. Zároveň dodala, že jí její otec, Eduard Pergner, vždycky říkal: " Miluj svoje tvary a všechno, co dělá člověka člověkem."

Tereza je plně ponořená do práce v reality show VyVolení. Je teď opět bez partnera, ale to zřejmě nebude dlouho trvat. Přiznává, že v podstatě nemůže žít bez lásky. A jak je na tom se sexem? Má jednu zásadu, o sexu téměř nemluví, vždycky používá raději termín milování. Také erotické pomůcky jí nic neříkají, když někoho miluje, tak jí prý stačí něžné doteky. "Já nepřemýšlím o tom, co nového vyzkoušet. Jsem v tomhle asi dost nezajímavá," prozradila.

Tereza Pergnerová, proto ani nemá nějaký vysněný mužský idol, tvrdí že jí jde o určité souznění. Přes složité životní peripetie doufá, že jí velká láska teprve čeká a svému synovi Samuelovi by ráda pořídila ještě sourozence. "Do pěti let chci mít dalšího syna. Bude se jmenovat Sebastián. Pokud se mi narodí dcera, budu ji mít samozřejmě taky ráda, ale víc bych chtěla toho dalšího kluka," řekla.

Ve svých jednatřiceti letech se cítí být nyní velmi silná a vzkazuje všem rodičům narkomanů, že nic není ztracené. "Boj jde vyhrát, jsem toho živým důkazem. Jde o to si věřit a vyhrabat se z těch sraček," prohlásila. Na základě svých osobních prožitků prý pozná, když někdo bere drogy a pochopitelně chce, aby se její děti trpkým zkušenostem s drogami vyvarovaly.