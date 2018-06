Pergnerová si dává pauzu od showbyznysu, stará se o rodinu a zvířata

„Možná se někomu bude zdát, že jsem se vytratila, ale není to tak. Já jsem na tom místě, kde jsem nejvíce platná, to znamená se svými dětmi, se svojí rodinou, a to u mě platí navždy,“ říká spokojená Pergnerová.

Jako žena v domácnosti má práce až nad hlavu. „Jsme početný spolek. Kromě dětí a přítele Jiřího máme i početné zvířectvo, celkem asi tak deset kousků, např. dva obrovské psy - turkmenské alabaje, králíčka, papouška žaka, šest koček, takže jsme taková komunita a jistě uznáte, že péče o takové množství osadníků je časově a fyzicky náročné,“ řekla Pergnerová na setkání posledních účastníků reality show Vyvolení, kterou moderovala.

Návrat na obrazovky zatím nechystá, ovšem nechává si všechny možnosti otevřené. „Já opravdu nevím, kdybych měla jasno, tak bych to rozhodně netutlala. Já jsem dítě okamžiku. Jestli přijde něco a bude mi to sympatické, budu to dělat. Když nepřijde, svět se nezboří. Vedu sice nějaká jednání, ale zatím není vůbec nic jistého, takže nemá cenu o tom hovořit,“ uvedla.

Rozhodně tím ale nemíní další řadu Vyvolených. „Já si jednak myslím, že nebude, ale kdybych se náhodou mýlila, tak já bych určitě řekla ne a přenechala to někomu jinému, aby si to sám vyzkoušel na vlastní kůži. Mimochodem mně už je jedenačtyřicet, takže v tom mém rozhodování by, ať se mi to líbí, nebo ne, hrál roli i věk,“ dodala Tereza Pergnerová, která svolila k focení s celou svou rodinou, ale nepřála si, aby dcera byla vzhledem k věku na fotkách poznat.