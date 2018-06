Tereza Pergnerová havarovala

13:49 , aktualizováno 13:49

Tereza Pergnerová, bývalá moderátorka s kontroverzní pověstí, havarovala se svým autem čtvrt hodiny po sedmé hodině ráno v Praze 9. Osobní vůz Toyota corola, který řídila, vyjel z vozovky, narazil do lampy a do stromu. "Tereza má zlomenou ruku, druhou pohmožděnou a zlomené žebro, převezli ji do nemocnice na Bulovce," svěřila iDNES její matka, která pečuje o jejího devítiměsíčního syna Samuela. "Doufám, že už je to poslední smůla a pak už bude jenom líp" dodala.