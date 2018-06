Tereza Pergnerová by přála vítězství Sanny

Tereza si sice zatím netroufne tipovat, kdo si odnese ze soutěže vytoužené milióny, ale ví, komu by je přála nejvíc.

„Jednoznačně bych výhru přála Sanny, je to dobrák od kosti. Navíc má podle mě šanci stát se miláčkem národa. Je sice tlustá, ale má geniální charakter. Nebo pak Tony, to je zase moc chytrý kluk, kterej dokáže být sám sebou. Toho si u lidí velice cením,“ řekla.

Sama Tereza Pergnerová by asi zavřená ve vile bez svého syna Samuela nevydržela. Žije dnes především pro něj a vede téměř příkladný život. Večírky nijak nevyhledává. Při slavnostní příležitosti, jakou je třeba vyhlášení cen Zlatého anděla, dá si nanejvýš dvojku bílého vína, občas pak vykouří cigaretu.

Půvabná moderátorka přiznala, že by nemohla být ani průvodkyní noční show VyVolených. „Musela bych odejít, protože by se styděla,“ řekla. A to i přesto, že za sebou má skutečně velmi bouřlivou erotickou minulost, včetně pózování v Evině rouše. Tereza ale tvrdí, že takové věci, jako bylo focení pro pornočasopis, jsou pro ni dávnou minulostí. „Takovou věc bych už nikdy neudělala. Tehdy jsem svolila, protože jsem byla závislá na fetu. Teď jsem jinej člověk,“ prohlásila rezolutně.