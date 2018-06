Musím je trochu pofackovat, říká Pergnerová o návratu domů mezi děti

"Odpočívat nebudu, vracím se k dětem, musím je trochu pofackovat, protože zvlčely. Leccos jim prošlo, takže se vrací generál domů," řekla iDNES.cz maminka dvou dětí Tereza Pergnerová, jež pracuje na etapy. Dlouho o ní není slyšet, a když přijde nabídka z televize, ráda ji přijme, aby opět měla z čeho žít. A stejně tomu bylo i u VyVolených.

Že se blíží svátky, si známá moderátorka příliš neuvědomuje. "Těším se na Vánoce. Samozřejmě chvíli budu dožívat z VyVolených a potom si řeknu: ano, přišly Vánoce," směje se.

Finále VyVolených, které proběhlo před dvěma týdny, bylo pro Pergnerovou zásadní. Sama si splnila osobní rekord, když si po všech čtyřech sériích této reality show připsala 500 přímých přenosů. "Asi si to dám do životopisu," podotkla.

Tereza Pergnerová

Že vyhrál Vladko Dobrovodský, se nediví, byť si chvíli apetitem diváků nebyla zcela jistá. "Když jsem viděla ty první průběžné výsledky, tak jsem byla nejistá, ale pak když jsme se blížili k finále, tak mě napadalo, že to asi bude Vlado," dodala s tím, že vůbec neřešila, že se ve finále sešli gay a lesbička, tedy Vladko s Pavlou.

"Kdybych řekla, že jsem to nějak řešila, tak by to znamenalo, že jsem homofobní. Já tohle vůbec neřeším, mě to vůbec nezajímá. Jedinou lítost cítím k fanynkám Vladka, které by si strašně přály, aby byl heterosexuál. A já jsem se ho dokonce ptala, jestli by to nějak nešlo, on říkal, že opravdu ne," uzavřela se smíchem Pergnerová.

