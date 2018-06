Tereza: Oksy se hádala plánovaně

Diváci se tak prozatím nedozvědí, jak by se vyvinula situace mezi Sylvou a Šrekem v případě, že by vypadl plyšový Karel.

Ani nebudou moci sledovat profesionálního stratéga Milana bez Evičky, která si, mimo jiné, prozatím neupřesnila ani sexuální orientaci.

Na druhé straně přijdou o jednoho z nejlepších hráčů celé reality show, který se, i přes svůj malý vzrůst, může řadit po bok Filipa či Mikeše. A to nemluvím o ojedinělých biosexuálních teoriích, přednášek z dějin umění a prezentací žebříčku životních hodnot, na jehož vrcholu stojí sauna.

Jak jsme jí odepsaly

V domě Velkého bratra jsem měla Oksanu v podstatě ráda. Spolu s Lenou jsme k ní ze začátku chovaly „mateřské city“, které se projevovaly v podobě starostí o její oblečení, stravu, pitný režim a chování k ostatním spoluhráčům. Snažily jsme se jí radit, jak nikoho neprovokovat, jak splynout s kolektivem a začlenit se do naší party z „pionýrského tábora“.

Pamatuji si, jak jednou v kuchyni, v rámci nekonečných rozhovorů na téma mytí nádobí, vyjela na Lenu se slovy: „Vzpamatuj se, jsi ve Velkém bradru!“ Po tomto výstupu jsme ji pomyslně odepsaly. Už se nám nechtělo plýtvat energií s někým, kdo o to nestojí.

Nepřišla se rekreovat

Postupně jsme si ale všichni museli přiznat, že právě Oksana je člověkem, díky kterému je v domě Velkého bratra na co se dívat. Na rozdíl od některých obyvatelů domu, kterým to stále nedošlo, si velmi dobře uvědomovala, že jde především o hru, a to ne ledajakou. Věděla, že si do barrandovského areálu nepřišla hledat nové kamarády, ale hrát roli, kterou si sama určila. Ta role ji stála ztrátu sympatií nejen spoluhráčů, ale i diváků. Oproti ostatním „rekreantům“ však měla tu výhodu, že před vstupem do domu věděla, jak je to se sledovaností Velkého bratra, a že jsou to právě konflikty a hádky, které diváky zajímají nejvíce. A této výhody, narozdíl od kolegy Petra II, dokonale využila.

O tom, jak se své role s přehledem zhostila přesvědčila diváky už ve chvíli, kdy se v přímém přenosu loučila s obyvateli domu. Zatímco z nich neupřímnost a přetvářka, maskovaná do narozeninových přání, přímo kapala, na červené pohovce ve studiu seděla úplně vyrovnaná osoba, která dohrála svou úlohu a vrátila se do civilu.

Zaslouží si roli?

Stejně tak na mne zapůsobila i ve chvíli, kdy jsem se s ní po skončení přenosu setkala v hotelovém pokoji. O soutěži mluvila s překvapivým odstupem. S naprostým klidem mi sdělila, že konflikty v domě vyvolávala především proto, „aby to tam Nova celý nezavřela, neposlala nás domů“, a ona pak neměla z čeho zaplatit dluhy. Pokud hrála i v této chvíli, tak je zatraceně dobrá herečka a jistě si zaslouží nějakou roli.