Tereza Najdekrová: Porotě jsem vděčná

„Lidi se mi na chatech omlouvají, že mi neposlali hlasy, prý mysleli, že to nepotřebuju, když se od začátku psalo, že jsem horká favoritka. Říkalo se, že jsem profesionální, profesionálně vypadám a také se tak chovám a vystupuju. I když tohle všechno člověk studuje, neznamená to, že to zvládne. V pondělí jsem byla z vyřazení špatná, na všechny jsem si zvykla a o to víc to teď bolí,“ říká Najdekrová.

* Víte o tom, že na vás chtěl někdo vsadit půl milionu?

Ještě že nevsadil, to bych teď měla mafiány na krku. Je to docela hustý. Dostává mě už to, že mě někdo chce slyšet, vidět, chce můj podpis, usměje se na mě na ulici a já přitom vlastně nic nedokázala. Je to hezký, moc příjemný. Super byl i ten měsíc a půl života. Teď se cítím, jako bych se vrátila ze čtrnáctidenního tábora, kde jsem měla všechny strašně ráda.

* Někoho možná přece jen víc...

Davida Spilku. Ale nic jiného než obrovské přátelství mezi námi není. Máme stejné myšlení, až do dneška stejný osud a oba jsme zvláštní lidi. Na první pohled působíme nepřístupně, nepříjemně, arogantně, ledově, ale uvnitř přitom takoví nejsme. Lidi nás musí poznat, aby zjistili, že je to jenom obrana proti vnějšímu světu. Nevěříme lidem a musíme do nich nejdřív hodně proniknout, abychom se zase nespálili. Skvělé bylo, že už za čtrnáct dní po začátku soutěže jsem s ním mohla mluvit úplně o všem. A přitom je to chlap. A normální.

* Může vaše přátelství pokračovat?

Já doufám. Hrozně jsme si na sebe zvykli, všechno jsme dělali spolu. Domluvili jsme se, že za sebou budeme jezdit, David říkal, že by si snad na chvíli pronajal tady v Praze byt. Hlavně jsem mu slíbila, že ho budu v soutěži podporovat a budu mu chodit do haly fandit.

* Nemohl by se jednou stát vaším životním partnerem?

Myslím si, že nám dvěma by to v tomto směru neklapalo, tam musí opravdu fungovat jenom to přátelství. Tím je to právě tak strašně hezké. Navíc jsem už tři roky šťastně zamilovaná a svůj současný vztah měnit nechci. Tím spíš, že za tu dobu, co jsem byla v soutěži, jsme si s Tomášem jen ověřili, že mezi námi všechno funguje pořád stejně a nic se tím nepokazilo.

* Co vám řekl po vyřazení?

Že jde život dál a nic se nestalo. Říkal mi, že je rád, že jdu domů. Protože prý už nebude sám a konečně mu uklidím.

* Na rozdíl od jiných netvrdíte, že finalisté jsou úžasná parta.

Fungovalo to mezi námi dobře, i když je tam pár lidí, kteří jsou v soutěži sami za sebe a sláva je hodně změnila. Kdo to je, neřeknu, nechci jim ubližovat. To, že se podepisujeme, jsme známí a že se o nás píše, dokáže člověka hodně změnit. Taky jsem dotyčným po svém vyřazení poradila, aby se vrátili zpátky na zem. Asi si to uvědomili, už jsou zase normálnější.

* Jaká je podle vás Ilona Csáková, o níž tvrdíte, že vás nemá ráda?

Nepřemýšlela jsem vůbec o tom, že bych jí někdy něco vracela, ale když jsem se jí v přímém přenosu na její vztah ke mně zeptala, chtěla jsem z ní udělat normálního člověka, obnažit ji a přiznám se, že jsem taky chtěla, aby se trochu zastyděla. Já vím, že mě nemá ráda, ale že to prostě nepřizná. Z jejích výroků to bylo hodně cítit. Ráda bych si s ní o tom někdy tváří v tvář promluvila, ale hlavu si z toho nedělám.

* Jakým směrem se bude teď ubírat vaše životní cesta?

Příští týden si sednu, vezmu si velký papír a všechno na něj sepíšu. První bod bude: vrátit se do šestého ročníku konzervatoře - ano, ne, možná. Čekalo by mě letos absolutorium, ale asi studia odložím. To právě promyslím. Zpívání se věnovat chci a ráda bych se jím živila. Nebráním se ani jiným nabídkám, třeba moderování, dabování, focení. Ovšem kromě modelingu, to by mě nebavilo. Ráda bych byla zdravá, měla zázemí, děti a spokojený rodinný život.