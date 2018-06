Tereza: Miliony vyhraje Velký Bratr?

A jak Bratr řekl, tak se také stalo.

Z dvanácti soutěžících bylo proto v jednu chvíli třináct a diváci se dokonce stali dokonce svědky mediálně ne zcela využitého zázraku spočívajícího v popření základních pravidel aritmetiky. Z logiky věci měli soutěžící totiž postupně ubývat. Oni však nejen neubývali, ale dokonce se množili!

V rámci deziluze z nadměrného využívání přístupu "jediné pravidlo je, že neplatí pravidla" se stalo nevyhnutelné. Soutěžící vytáhli do společného boje proti Velkému bratrovi a všem příchozím "zelenáčům".

Původní partička z letního tábora u vířivé vany ze svého středu postupně vždy napřed vyloučila hráče, kteří byli do soutěže nasazeni později. Považovala je totiž za vyslance Velkého vedoucího ze sousedního, nepřátelkého tábora u třiceti kamer. A těch bylo potřeba se hlavně co nejdříve zbavit – ze hry se postupně poroučeli Petr, David II a posléze také Oksana.

Spolu s počtem soutěžících se o pár dní protáhla také doba trvání hry. Zdálo by se tak, že konečný vítěz v barrandovském domě nejenom přečká odchody více spolubydlících, ale také bude o pár dní déle sedět před vypnutým domácím kinem na červeném gauči. Jako většina zdání však i toto v neděli zklamalo. Nyní je klidně možné, že soutěž vyhraje hráč, který v domě stráví podstatně méně času než členové staré novácké gardy.

Jediná část sloganu, která prozatím zůstala nezměněna, je tedy ta poslední: 10 milionů. Bude-li se zmíněná cifra (podobně jako dvě předchozí) s časem zvyšovat, čeká na vítěze příjemné překvapení. Pokud se však, a to je pravděpodobnější, zachová opačně, zavládne na konci finálového večera velké zklamání.

Někdejší slogan bude Nově znít: 108 dní, 16 - 17 lidí, 1 421 000 Kč. Ještě zásadnějším tahem by však mohla být úprava zmíněného "nadpravidla". Namísto neomezené manipulace s regulemi soutěže by předem určovalo jejího vítěze: Velký bratr si vyhrazuje právo celou soutěž vyhrát. Případnou odměnu pak může, na návrh Filipa, odevzdat třeba Patrikovi Hezuckému. V nejmenovaném rádiu to přece dělají ve třech…