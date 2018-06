Tereza Maxová zamířila na pevninu

Přesněji na jih Francie a do Monaka, kde Tereza také bydlí. Právě zde, na pobřeží Azurového moře, hodlá strávit zbytek prázdnin a jak jinak, i tentokrát se svou rodinkou a přáteli.

"V srpnu sice musím na pár dnů odletět pracovně do New Yorku a na Mallorcu, ale to mi nevadí a dovolenou mi to nijak nenarušuje. V Monaku plánujeme být zhruba do konce srpna a pak se vrátíme do Prahy. Čeká mě pak spousta práce ohledně mé nadace, vždyť letos slavíme 10. výročí jejího založení. Ale velmi se na to těším," prozradila topmodelka.

Půvabná máma šestiletého Tobiáše, jejíž nadace za uplynulých deset let přerozdělila pro potřeby dětí z dětských domovů až 130 milionů korun, na ně ani během letních prázdnin nezapomněla a společně se svým týmem připravila nový turistický projekt, který dostal název Naše kopečky.

V rámci projektu týmy dětí z různých dětských domovů připravují zajímavé výletní turistické trasy s překvapením pro veřejnost. Do projektu se již zapojilo 16 dětských domovů a prvních sedm tras, které vytvořily děti, už je připraveno pro zájemce.