Topmodelka Tereza Maxová se radila s odborníky a nechá se vylepšit

Modelka s rodinou navštívila svoji voskovou dvojnici minulý týden a pořídila si s ní také fotku. Dlouho si prý povídala s pracovníky ateliéru a společně došli k závěru, že její socha lze vylepšit.

„Tak se bude vylepšovat,“ napsalo světoznámé francouzské muzeum voskových figurín na své facebookové stránce. Podrobnosti ohledně změny ovšem neprozradili.

Maxová už v minulosti mluvila do vzhledu své sochy, s jejíž výrobou se začalo před více než rokem. Figuríně úplně změnila účes.

Plastické operace modelka ženám nezazlívá, ale sama by na žádnou nešla už jen proto, že se bojí narkózy. Nikdy jí nevadily ani poznámky k jejímu nosu. „Když mi říkali, že mám velký nos, říkala jsem si: No a? Zase alespoň studuju vysokou školu v Praze! (smích) Člověk si zkrátka najde něco jiného, co mu pomůže. Jinak by se vlivem všech těch tlaků z nejrůznějších stran musel zbláznit,“ řekla Maxová pro týdeník 5plus2 (více zde).

Maxová je jednou z více než 80 osobností, které mají voskovou sochu v muzeu Grévin Praha, které letos v dubnu přivítalo stotisícího návštěvníka. Od otevření přibyly do expozice také nové figuríny. Loni v létě to byli Marilyn Monroe a David Bowie, na podzim pak Martina Navrátilová s Jaromírem Jágrem a v zimě Pavel Nedvěd. Zatím nejnovějším letošním přírůstkem je socha Karla Rodena.

„S výsledkem byl, myslím, spokojen, poslední změny na základě jeho připomínek nebyly zásadního charakteru, běžný návštěvník by rozdíl asi nepostřehl,“ dodala k dokončení voskového dvojníka herce mluvčí muzea Daniela Pedret.

V unikátní kolekci figurín nejvýznamnějších osobností českého i světového showbyznysu, kultury a historie nechybí Vlasta Burian a Vladimír Menšík, ale také Karel Čapek, Josef Lada, Švejk, Vinnetou, Krteček, Karel IV., Václav Havel s manželkou Dagmar, Ema Destinová, Jan Tříska nebo Karel Gott a Helena Vondráčková (jak sochy vznikají najdete zde).

Návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí výroby voskových soch. Sály s interaktivními prvky mají podobu alchymistické dílny, literární kavárny, ateliéru vynálezů nebo tanečního sálu.