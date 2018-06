Tereza Maxová už ví, co s důchodem

Její manžel - dánský tenista Frederik Fetterlein - už také myslí na "stáří". Stále sice hraje exhibiční turnaje, ale zároveň je i spolupořádá. Momentálně má na starosti jeden z významných turnajů ATP v Kodani, poté bude organizovat další v Monaku.

A kromě toho si má rozmyslet, zda by nechtěl moderovat novou reality show. Nabídka mu přišla z britské i dánské televize!

Po porodu více fotí

Tereze Maxové se zatím ve světě modelingu daří. Po narození syna více fotí, než předvádí, ale nabídek má nespočet. V posledních týdnech byla pracovně v Miami, v Los Angeles, v Mexiku a v Itálii. Bohužel, všude si prý užila zimy. I v americkém Miami, kde fotila plavky pro katalog. "Bylo tam jenom šest stupňů, takže jsme na lodi pěkně mrzli," vzpomíná.

Ve Francii jsou už vidět výsledky její práce pro firmu Vichy a v Los Angeles pracovala na další celosvětové kampani: pro řetězec obchodů s oděvy Marks & Spencer. Při cestě do Prahy se ještě zastavila v Itálii, aby spolu s Georgiem Armanim nafotila titulní stranu pro časopis Vanity Fair. Světoznámý návrhář Armani letos oslaví čtyřicet let svého působení ve světě módy a připravuje retrospektivní show, které by se Tereza ráda zúčastnila.

Rodina se chce usadit

"Modeling je pro mě pořád lákavým povoláním a dneska už i odpočinkem od rodinných starostí," říká Maxová. Za veškerou prací je však také spousta cestování, a to i s malým synem Tobiasem, kterému jsou tři a půl roku. A právě kvůli němu Tereza s manželem uvažují, že se konečně někde usadí natrvalo. "Tobiáš je rád ve školce, obklopený svými kamarády, nebo jen tak doma. Prostě má rád svůj klid," říká Tereza Maxová.

Rodina zatím žije v Monaku, které jim prý připomíná život na maloměstě. "Je to krásné místo, do kterého se rádi vracíme, ale na druhou stranu odtamtud rádi vyrážíme do světa," svěřila se Maxová. I v Monaku však myslí na svou nadaci.

Tereza zaujala prince Alberta

Díky audienci v tamním knížecím paláci se jí podařilo vzbudit zájem u samého prince Alberta. Ten už přislíbil, že 26. listopadu přijede do Prahy, aby se s prací nadace seznámil osobně. A v červnu se Nadace Terezy Maxové zúčastní plesu Le ball de la Riviera ve francouzském Cannes.

Výtěžek z tomboly a aukce na této akci poputuje na konkrétní projekty nadace - pro sexuálně zneužívané děti, děti trpící diabetem, na vzdělávací projekty atd. Peníze z další připravované akce Oriflame dětem (1 Kč z každého prodaného výrobku v měsíci květnu jde na Nadaci Terezy Maxové) budou určeny jako v minulosti na ozdravné pobyty dětí z kojeneckých ústavů.