Tereza Maxová ukázala syna Aidena a prozradila, jaký byl porod

Maxová ke svým čtenářům promlouvá coby malý Aiden a mimo jiné na svém blogu na iDNES.cz líčí, jaký byl porod (více zde).

"Jméno jsem dostal těsně před příchodem na porodní sál. Mamka byla na měkko…joooo, hormony, a tak ji asi oslovilo to, že v turečtině to znamená osvícený (to jsem sám zvědav, co z toho bude)," píše modelka jménem svého syna.

Porod císařským řezem si prý malý Aiden i jeho matka pochvalovali. "Člověk je hned venku, žádný šrámy ani modřiny, akorát mi trošku svítili do očí. To mamča byla na tom porodním sále dýl. Udělal jsem evidentně dojem, všichni se tvářili překvapeně, jak jsem jí podobnej, přitom to bylo jasně vidět už na 3D ultrazvuku," napsala modelka.

Přestože Maxová před porodem tvrdila, že možná bude rodit v Turecku, odkud pochází její přítel Burak Oymen, podle všeho byla už dopředu rozhodnuta, že syn se narodí v Česku.

"Občas jsem se i skvěle bavil. Třeba, když máma dělala rozhovory o tom, jak se budu jmenovat, kam budu chodit na vysokou, jestli budu kluk nebo holka…a jak to bude všechno zvládat…je to fakt umění, tolik mluvit a nic neprozradit. A přitom bylo od začátku jasný, že jsem kluk a narodím se v Praze, no nic," píše se v blogu.

Tereza Maxová a Burak Oymen

Aiden tedy přišel na svět v porodnici v Podolí, stejně jako modelčina dcera Mína před dvěma lety a syn Tobias před jedenácti. Toho má Maxová z manželství s tenistou Frederikem Fetterleinem.

VIDEO: Tereza Maxová při focení pro MF DNES Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už v listopadu se modelka opět objeví na veřejnosti. V Praze ji 2. listopadu čeká charitativní módní přehlídka, které by se ráda zúčastnila jako divák.