Tereza Maxová: Svatbu neplánujeme, ale Míně by udělala radost

Zprávu o svatbě modelky s otcem jejích dvou dětí přinesl časopis Elle. „To byla ta neautorizovaná část rozhovoru. Vyplynulo to z konverzace, kdy jsem řekla, že hlavně Míně by to udělalo velkou radost. Ale nic neplánujeme,“ vysvětlila Maxová.

„Vychováváme společně tři děti, jsme myslím taková kompletní rodina a ten papír k tomu nepotřebujeme. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Uvidíme,“ dodala modelka, která zahájila akci Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, která probíhá až do 12. září a každý v ní může uběhnutím alespoň jednoho kilometru podpořit náhradní rodinnou péči (více čtěte zde).

Sama Maxová má tři děti. Z manželství s dánským tenistou Federicem Fetterleinem syna Tobiase a se současným partnerem dceru Mínu (6) a syna Aidena (4).

Právě Mína by na jejich případné svatbě hrála hlavní roli. „Asi bych to chtěla oslavit se spoustou lidí, které mám ráda, na které člověk nemá v průběhu roku čas a myslím, že by to spíš byla taková oslava lásky, vztahu mezi námi. Byl by to takový náš den. Ale samozřejmě Mína vepředu jako flower girl, ta by mi to jinak neodpustila,“ přiblížila Maxová svou představu svatby, která prý rozhodně nebude v princeznovském stylu.