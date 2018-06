Tereza Maxová čeká třetí dítě, nechce to ale zakřiknout

Maxová nechce ke svému třetímu těhotenství prozradit žádné podrobnosti. Nemá totiž za sebou ještě první trimestr. "Je to hodně čerstvé, tak se k tomu zatím nechci moc vyjadřovat," řekla modelka.

Topmodelka má už jedenáctiletého syna Tobiase s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem a dvouletou dceru Mínu se současným partnerem tureckým podnikatelem Dominikem Burakem. O dalším dítěti uvažovala, přemýšlela ale nad osvojením nějakého opuštěného staršího dítěte. Zatím tedy musí své plány na pěstounskou péči odložit, protože ji zaměstná vlastní potomek.

Tereza Maxová a Dominik Burak

To, že si na finále České Miss vzala černé kalhoty a ne večerní róbu prý s jejím těhotenstvím nesouvisí. "Měla jsem pocit, že dlouhé šaty patřily těm, které se objevily na pódiu, a to já jsem nebyla. Kdybych měla celý večer zhodnotit, myslím, že to úplně nejvíc slušelo Míše Maláčové," prozradila.

Co se týká soutěžících, vybrala by si Maxová prý jiné vítězky. "Letos to bylo pro porotu určitě hodně složité. Já osobně jsem měla jiné typy na vítězky, než jaké padly. Ale je fakt, že minulý rok vyhrála tmavovláska, letos blondýnka, takže to určitě dopadlo fér," řekla.