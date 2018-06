Tereza Maxová porodila, má dceru Mínu

"Holčička dostala jméno Mína Maxová Oymen. Tereza i Mína se těší dobrému zdraví a děkují, že své první společné chvíle mohou prožívat v soukromí a v kruhu rodinném," uvedla tisková mluvčí Terezy Maxové.

Otcem malé Míny je turecký podnikatel Dominik Burak, který nahradil Maxové bývalého manžela Frederika Fetterleina. Další svatbu však modelka zatím neplánuje, jak se iDNES.cz svěřila už před časem. "Vdaná už jsem jednou byla, myslím si, že to není záruka spokojeného vztahu. Ale člověk nikdy neví. Určitě jsou pro nás teď důležitější věci," uvedla Maxová.

O rozšíření radostné noviny se mimochodem postaral Maxové syn Tobias, jenž se prý těší asi ze všech nejvíc. "Řekli jsme mu to, když jsem byla v pátém měsíci, a on hned obvolal všechno příbuzenstvo. Tehdy se to také dozvěděl tisk, takže kdo ví, komu on to všechno zavolal a takzvaně napráskal. Těší se ale hrozně, není to pro něj konkurence, bude to holčička. Žárlit na ni myslím nebude, naopak si myslím, že potřebuje sourozence," míní Maxová.