Tereza Maxová porodí v květnu, se svatbou nepospíchá

"Ani to nemám spočítané, ale miminko se narodí koncem května. S cestováním musím už pomalu přestat, od 27. týdne se nedoporučuje," říká Maxová.

Modelka a prezidentka Nadace Terezy Maxové teď v práci zvolnila a užívá si volných dnů. Nedávno se například s rodinou vrátila z Karibiku. "Jak jsem se to dozvěděla, snažím co nejvíce odpočívat a co nejméně pracovat. Na druhou stranu se věnuju hrozně moc práci v Nadaci, to je to, co mě baví a co k těhotenství také patří."



Těhotná Tereza Maxová s maminkou



Na vdávání s Dominikem Burakem, Turkem s aristokratickými rysy, zatím nemyslí. "Vdaná už jsem jednou byla, myslím si, že to není záruka spokojeného vztahu. Ale člověk nikdy neví. Určitě jsou pro nás teď důležitější věci, jsme šťastní, že čekáme nového potomka a prožívá to s námi celá rodina."

Ples v opeře obrazem Těhotná Maxová, Trumpová a roastbeef

O rozšíření radostné noviny se mimochodem postaral Maxové syn Tobias, jenž se prý těší asi ze všech nejvíc. "Řekli jsme mu to, když jsem byla v pátém měsíci a on hned obvolal všechno příbuzenstvo. Tehdy se to také dozvěděl tisk, takže kdo ví, komu on to všechno zavolal a takzvaně napráskal. Těší se ale hrozně, není to pro něj konkurence, bude to holčička. Žárlit na ni myslím nebude, naopak si myslím, že potřebuje sourozence," míní Maxová.



Tereza Maxová a Dominik Burak

Kde bude rodit, zatím neví, ale jednou z možností je Ústav o péči pro matku a dítě v Praze v Podolí, narodil se tu totiž také její prvorozený syn. "Nemáme to moc naplánované, hlavně si přejeme, aby to bylo všechno v pořádku. S porodnicí v Podolí jsem byla ale moc spokojená, je to tam výborné. Je pravda, že by moje děti mohly být alespoň narozené ve stejné porodnici, uvidíme," přemítá.

Topmodelka, která na ples dorazila v doprovodu svého partnera a maminky ještě prozradila, že musela do skříně sáhnout po šatech, které už jsou veřejnosti notoricky známé. "Byly to jediné, do kterých jsem se vešla," vysvětlila. Ivana Trumpová vybrala na večer jedny ze svých třech zlatých šatů, které si s sebou z Paříže přivezla a se svojí maminkou Operu opustila krátce po půlnoci. Svou lóži nechala hlídat dvěma bodyguardy, kteří měli přikázáno dovnitř nikoho nepouštět, nechtěla prý být nikým rušena.

VIDEO: VIDEO: Trumpová a těhotná Maxová na Plese v opeře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na parketě se ukázala jen na okamžik, ale na diskotéku, která vypukla půl hodinu po půlnoci ve foyeru divadla, už nepřišla. "Slíbila mi, že si přijde určitě zatančit, že se na to těší, bohužel nedorazila," zkonstatoval smutně DJ Martin Hrdinka, který si ovšem na prázdný parket nemohl stěžovat. Na hity, které nadšeným hostům pouštěl, tančila ve večerních dlouhých šatech například Miss a modelka Kateřina Sokolová.

Simona Krainová prostory Opery opustila stejně jako Halina Pawlovská v jednu v noci. V bílých šatech od Jaroslavy Sedláčkové s nápadnou kožešinou vypadala překrásně, plesy prý pro ni ale moc nejsou. Asi nejdéle se z přítomných celebrit zdržela Taťána Kuchařová, které se celý večer věnoval její přítel, radní Prahy 1 Milan Richter.

Nový ministr dopravy Petr Bendl na plesy moc nechodí, valčík by prý ale zvládl. Na parket ovšem z lóže nesestoupil, podobné společenské události prý spíš využívá jako příležitost k setkání a popovídání si s přáteli.

Další čestný host Plesu v opeře Ian Gillan přišel v doprovodu pohledné tmavovlásky. "Je to moje sestra," prohlásil. Vyfotit se s ní společně ovšem nechtěl, čímž vyvolal spekulace, jestli je to tento příbuzenský vztah, který ho s kráskou spojuje.

Na plese se objevila také modelka Pavlína Němcová, zpěvák Jan Kalousek s přítelkyní nebo herec Juraj Kukura s manželkou.