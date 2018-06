Tereza Maxová: Šaty na Ples v Opeře vyberu na poslední chvíli

„Abych pravdu přiznala, šaty vybrané nemám. Řešila jsem úplně jiné věci kolem nadace, kolem dětí. Šaty vybrané nemám. Nechala jsem to na poslední chvíli. Nechala jsem si pár šatů poslat, tak snad se do něčeho vejdu. Snad tam neudělám ostudu,“ říká Maxová, která v Česku před plesem stihla ještě navštívit azylový dům pro týrané děti i převzít v redakci MF DNES šek na 150 tisíc korun, jimiž na rozvoj finanční gramotnosti přispěl vydavatel deníku spolu se společností Visa Europe (více čtěte zde).

Její šaty na letošní ples tak zůstávají až do sobotního večera překvapením.

Těhotná Tereza Maxová - Ples v opeře 2009 Tereza Maxová na Plese v Opeře v roce 2011 Tereza Maxová na Plesu v Opeře (25.2. 2012)

Další peníze pro nadaci pomůže přinést i hvězdný host plesu Mika Häkkinen, bývalý pilot F1. K účasti na hlavní události české plesové sezony přesvědčila finského závodníka sama Maxová. „Já jsem ho oslovila, já jsem ho sem přivezla. My se známe, náš Tobiáš je už od svých dvou let kamarád s Hugem Häkkinenem, jeho synem, tak rodinu znám. Mika má ženu, která je Češka, takže jí to je blízké a on přijede podpořit nadaci,“ vysvětlila modelka.

„My se vídáme každý den ve škole, při vyzvedávání dětí, když přivážíme děti do školy. Monako je malinké. Já shodou okolností vydražila jeho kombinézu a dávám ji zpět do dražby. Člověk je rád, že může využít těchto svých známostí pro dobrou věc,“ dodala.

