Další dítě? Člověk nikdy neví, prohlašuje Tereza Maxová

„Už ne. Už jsem skončila. Ale zase - člověk nikdy neví, co život přinese. Ani jedno z těch tří, které mám, nebylo plánované. Já jsem hlavně šťastná, že jsou zdravé. To považuji za obrovský dar,“ řekla topmodelka magazínu Téma.

Věřila jste, že se po rozvodu s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem, s nímž máte syna Tobiase, ještě zamilujete?

Nad tím jsem moc nepřemýšlela. Měla jsem svůj dream team - Tobiase a maminku. A svou nadaci, práci, kterou jsem měla ráda, přátele. Navíc si člověk říká, že mu v podstatě nic nechybí. Než potká toho pravého. Dneska jsem ráda, že mám partnera, doufejme na celý život, a že máme dvě malé děti, Mínu a Aidena. U mě to tehdy chtělo jen čas. Potřebovala jsem zahojit první rány a pak jsem mohla fungovat dál.

Stíháte sledovat dění v Česku?

Stíhám, chytám Českou televizi. Člověk to sleduje, je to pořád můj domov.

Ano? Pořád se tady cítíte být doma?

To je asi zakořeněné ve všech lidech, kteří žijí mimo Českou republiku. Přesně chápu všechny emigranty, kteří se po revoluci vrátili a měli slzy v očích. Když žijete někde jinde, vidíte už jenom to dobré a stýská se vám. Prožila jsem tu šťastné dětství, na které budu vždycky vzpomínat, jsem vděčná za to, že tady ten domov mám a že dětem mohu vyprávět příběhy mých prarodičů. Když sem přijedu, těším se na rodinu, přátele, ale i na tu svíčkovou a pivo. A teď třeba i na to, jak si nakoupím české vánoční ozdoby na stromeček.

Burak Oymen, Tereza Maxová, syn Tobias a dcera Mína. Tereza Maxová a její syn Aiden

Máte doma na Vánoce kapra a bramborový salát?

Kapra ve Francii neseženu, ale bramborový salát máme a k tomu děláme řízky a grilovanou rybu. Máme české Vánoce.

Kolik se vás u stromečku sejde?

Letos to bude trošku složitější, protože jedeme na Vánoce za teplem, ale vezeme s sebou české koledy. Budu jen já, Burak a děti. A ono je vlastně jedno, co v ten den jíte nebo děláte. Vánoce jsou o lidech. To můžete mít všechno nachystané a stresovat se, kolik máte druhů cukroví, a hlídat, aby se vám nespálil kapr a nechytl stromeček. Nám se jednou stalo úplně všechno a stejně to bylo fajn, protože jsme byli všichni pohromadě. Nejsmutnější Vánoce byly, když u stolu někdo chyběl.

