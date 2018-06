Tereza Maxová: Největší hvězdy festivalu jsou pro mě filmoví fanoušci

Filmové Vary Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezapomenutelný festivalový zážitek

Pro mě je zážitek, že jsem tady. Karlovy Vary jsou pro mě srdeční záležitostí, protože jsem sem jezdila se svým dědouškem, když mi bylo sladkých šestnáct. Kolonáda vypadala úplně jinak a já s ním chodila do mléčného baru na snídani, procházeli jsme se a popíjeli zdravou vodu. Pro mě to je tady takový sentiment a emotivní zážitek. Škoda, že tu nemohu zůstat déle.

Nejlepší festivalový film

Viděla jsem zatím dva filmy, které byly velmi těžké. Drama režiséra Faitha Akina Odnikud s Diane Krugerovou, že nějž si herečka z letošního festivalu v Cannes odnesla cenu za nejlepší ženský herecký výkon. Je to velmi smutný příběh ženy, které při teroristickém útoku zemřel syn a manžel. A druhým filmem bylo Sladkých šestnáct let, za který Paul Laverty v Cannes 2002 získal cenu za nejlepší scénář. Nyní ve Varech spolu s režisérem Kenem Loachem převzali cenu Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. I tento film byl velmi smutný. Na druhou stranu obě díla jsou nádherně natočená a byla jsem ráda, že jsem si udělala čas a zašla na ně do kina.



Překvapivé setkání

Přátelé, kamarádi i setkání s novými lidmi jsou tu pro mě velmi milým překvapením.



Nejdelší festivalová noc

Většinou, když jedu na festival, chci vidět filmy. Je pravda, že často dobré filmy jsou i hodně pozdě. V Cannes bývá akce amfAR, což je nejdelší aukce v rámci filmového festivalu a končí ve tři ráno. A to já už většinou normálně spím. Tak to jsou pro mě takové noční tahy. Především to je ale pro dobrou věc. Nejsem ten typ, že bych byla zvyklá dlouho ponocovat. Na to nemám energii ani sílu.



Nejoblíbenější karlovarská lahůdka

Určitě karlovarské oplatky.



Tereza Maxová v Karlových Varech (3. července 2017)

Moje festivalová hvězda

Všichni ti, co si vystojí ty šílené fronty na filmy. Všichni milovníci kinematografie a věrní filmoví fanoušci.

Koho jsem zatím nepotkala a ráda bych

Měla jsem to štěstí, že jsem tu byla na prvním festivale s Milošem Formanem a Evou Herzigovou, když to pan Bartoška rozjížděl. Je fajn vidět, jak se festivalu daří. Jezdí sem světové hvězdy a stále je to o filmech, i o těch, které se normálně v kinech nevidí. Být tu je zážitek, protože to skutečně není jen o drahých šatech, luxusních špercích a snobských večírcích.

Festivalová radost nebo starost

Dneska jsem si koupila v Moët Lounge lahvinku, díky čemuž jsem udělala dobrou věc. Festival je i o dobrých skutcích v rámci doprovodných akcí, které pomáhají lidem, kteří si sami pomoci nemohou. Jako jsou například ti, kterým se věnuje nadace Alsa. Je to radost pro lidi, co prožívají starost.