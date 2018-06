Tereza Maxová je po porodu stále krásná

Děti jsou do projektu zapojeny po sdělení své záliby, sepsání svého příběhu a nakreslení svých autoportrétů s potřebou, a poté zařazeny dle příslušných kategorií. Ty jsou rozděleny podle potřeb dětí - budoucí profese, vzdělání, zájmy, záliby či nový příspěvek do budoucího života.

Každé z dětí má přiřazeno jedno speciální číslo účtu, na které jim dárci mohou v průběhu půl roku zasílat své příspěvky. Jestliže se do půl roku nepodaří nasbírat patřičnou částku, dítěti na jeho přání přidá peníze nadace nebo sponzoři.

Do budoucna chtějí zakladatelé rozšířit kategorie dětí o novou, čtvrtou a to příspěvek do života. Ten by měl usnadnit dětem, opouštějícím dětský domov po osmnáctém roku věku, již tak nelehký vstup do života. Maximální částka, která byla tomuto příspěvku navržena po diskusi s odborníky a pracovníky dětských domovů, je 10.000 Kč na pokrytí nejnutnějších výloh spojených se vstupem do samostatného života.