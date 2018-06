Jsem patriot, i sny se mi zdají v češtině, říká Tereza Maxová

V Česku se topmodelka Tereza Maxová i s celou svou rodinou naposledy zastavila v rámci nedávného finále České Miss. Oproti jiným ročníkům ale nebyla těhotná. Jak říká, ve čtyřiceti už má v tomto směru vybráno. "Takhle to bohatě stačí, je to konečná, už na to nemám ani věk. Teď si jeden druhého užíváme. Zrovna máme před delší dovolenou. Chystáme se směrem k Venezuele," přiznala trojnásobná maminka.

Burak Oymen, Tereza Maxová, syn Tobias a dcera Mína Tereza Maxová zveřejnila na svém blogu na iDNES.cz fotografii syna Aidena.

Jejímu nejstaršímu synovi Tobiasovi je nyní jedenáct let, dceři Míně jsou tři a nejmladšímu Aidenovi sedm měsíců. Věkové rozdíly si Maxová pochvaluje i proto, že čas od času může s klidným svědomím uplatnit takzvané líné rodičovství, což znamená, že se děti o sebe navzájem umí postarat.

"Je to krásné, když jsme pohromadě. Tobi si dokáže hrát s Mínou a zároveň se trochu postarat o Aidena. Když nemůže, přijde Mína a podá plínku nebo dudáka. Je fajn, když se do chodu domácnosti zapojí celá rodina," směje se modelka.

V rámci multikulturní rodiny sice přiznává, že odlišnosti mohou někdy být dětem na obtíž, na druhou stranu je ráda, že bravurně ovládají hned tři jazyky - vedle češtiny mluví anglicky i turecky. "Jazyky jsou pro ně velké plus, navíc je do sebe vstřebávají přirozenou formou. Pochytí to, co slyší buď od nás, nebo z okolí, kde se pohybují. A mají výhodu, že jsou děti, protože se učí snadněji. Vidím to na Tobim, který má bohatší slovní zásobu v angličtině než já."

Burak Oymen - partner modelky Terezy Maxové

Tereza Maxová má nejstaršího syna z manželství s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem, další dvě děti se současným partnerem Burakem Oymenem. Čtyřicetiletá topmodelka se angažuje hlavně v pomoci druhým prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.