Děti mají rozdílné povahy po tatíncích, říká Tereza Maxová

Tereza Maxová na Rádiu Impuls zavzpomínala na své začátky, prozradila jak se žije v Monaku i to, že málem získala roli ve filmu Maska.

„Ti seveřani jsou takoví rezervovanější. Náš Tobiáš je takový severský viking. Je velmi citlivý a rezervovaný, spousta věcí mu připadá trapných. Ono je to ale také věkem. Potom mám ty dvě menší děti a z nich speciálně Mína má, jak doma říkáme, nejvíce horkou krev v naší rodině. Je divoká, ale na druhé straně srdečná. Když není doma, je tam strašný klid a když přijde, je veselo,“ řekla v rozhovoru na Rádiu Impuls Tereza Maxová.

Modelka bydlí s manželem a dětmi na jihu Francie. Jak sama říká, je to neutrální půda, protože jejímu tureckému manželovi by se nejspíš špatně žilo v Česku a jí zase v Turecku. Jeden z partnerů by totiž měl „výhodu“ domácího prostředí. Rodina je pro modelku vším, přesto se těší na den bez dětí.

„Na konci srpna oslavím narozeniny jenom s Burakem. Jako narozeninový dar si dávám den bez dětí. Většinou odcházíme na takový krátký romantický výlet,“ prozradila.

Ačkoliv Maxová už o dalším přírůstku do rodiny nepřemýšlí, díky své nadaci se stará o dalších 20 tisíc dětí. Nadace Tereza Maxová dětem připravila na září další akci, která pomůže v konkrétních deseti případech.

„Například jedné rodině vyhořel barák, ocitli se na ulici a hrozilo odebrání dětí do dětského domova. Rodina, která žije úplně normální život, bohužel si nepojistila barák. Člověk hrozně rychle může skončit na ulici a děti v děcáku. Tam nastoupil náš krizový fond, pomohli jsme jim najít domov a lidé jim teď můžou také pomoct. Je to neštěstí, které se může stát každému z nás,“ míní modelka.

Na akci Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem se lidé už nyní můžou registrovat na stránce www.teribear.cz. Pak si koupí čip a v parku na Letné mohou v rámci procházky, venčení nebo běhu pomoct vybrat peníze, když projdou vybraný okruh. Za každý zdolaný kilometr, který zaznamená čip, získá nadace od partnerů akce 10 korun. Začíná se 3. září a sportovně-charitativní akce potrvá 10 dnů.

Modelka zavzpomínala na své začátky a pády na molu: