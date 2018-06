Tereza Maxová: Budu mít vlastní šampaňské a možná další dítě

"Myslím, že se čtvrtým miminkem počkáme. Člověk ale nikdy neví. Kdyby to bylo v tom smyslu, že člověk chce pomoct některému dítěti, vzít si ho do pěstounské péče, tak určitě jo. Ale určitě ne proto, že by člověk chtěl ještě zvětšit rodinu, spíš pomoct někomu," řekla iDNES.cz Maxová, která má už tři děti.

Nejstaršího syna Tobiase má z manželství s dánským tenistou Frederikem Fetterleinem. Se současným partnerem, čtyřicetiletým tureckým developerem Burakem Oymenem, má dceru Mínu a syna Aidena, který se narodil loni v září.

Tereza Maxová a její syn Aiden

"Po návratu domů mě čeká rodina, děti, škola, školka. Teďka se hlavně věnuji rodině. Aiden už brzy udělá první kroky a nebudu vědět, kam dřív," řekla modelka, která se právě kvůli dětem v Praze zdržela jen dva dny.

"Byla jsem tu jen na otevření obchodu s hodinkami. Je to pro mě velkou ctí a srdeční záležitost. V 90. letech tu těch klenotnictví, kde se daly koupit dobré hodinky, nebylo moc," míní Tereza, která však do Prahy zavítala i kvůli dalším povinnostem.

"Budu mít vlastní šampaňské a byla jsem si tu míchat své vlastní cuvée. Jsem samozřejmě ráda, že při té příležitosti jsem mohla vidět i svoji mamku, zajít do nadace. Takže i pracovně. Ale pro mě je fajn být tady v Praze," dodala topmodelka.