V České Miss bych se absolutně nechytla, říká topmodelka Tereza Maxová

"Se svým úsměvem a svým poprsím bych se v České Miss absolutně nechytla. Tady vyhrávají úplně jiné typy dívek. Český národ má jiný vkus," řekla Maxová v rozhovoru s Liborem Boučkem na Evropě 2.

Podle ní je soutěž krásy daleko tolerantnější k postavě dívek než drsný svět modelingu, kterým si ona prošla. "V modelingu musí být holky opravdu hodně hubené. U Miss zase záleží na tom, aby měla nějaký projev a to je spojené s inteligencí. Tím nechci říct, že by modelky nebyly inteligentní. Práce modelky je tvrdá dřina. A v zahraničí se to pozná, protože člověk je tam sám za sebe. Musí zvládnout jazyk a vědět, jak naložit s penězi," dodala.

Módní přehlídka Nadace Terezy Maxové

Sama se ani v devětatřiceti letech do modelkovského důchodu nechystá. "Považuji se za pamětníka, za starší generaci, ale teď do Čech jsem přijela nejen kvůli Miss. Točila jsem tu i reklamu a moje úloha byla úloha modelky, ta práce mě živí a baví mě to, ale už si připadám trošku starší," uvedla Maxová, která se objevila na titulních stranách časopisů Vogue i Harper´s Bazaar.

Topmodelky v Praze: zleva Karen Mulder, Pavlína Němcová, Tereza Maxová a Eva Herzigová

Podle ní je v této době pro modelky daleko těžší se prosadit, než tomu bylo v devadesátých letech, kdy se proslavila ona. "Tehdy nás bylo pár a všechny jsme se znaly velmi dobře. Vystřídaly jsme na titulních stránkách herečky a lidi znali hodně informací o našem soukromí," řekla Maxová s tím, že uchazečkám o titul královny krásy nezávidí. "Já je obdivuju. Vydržet tu soutěž v přímém přenosu a vydržet to dál není snadné."

Sama se sobotního finále České Miss zúčastní, ale tentokrát nezasedne v porotě. Přijde tam ve jménu své nadace převzít od šéfky soutěže Michaely Maláčové šek.