Maxová o plastikách: Věřím, že se lidé vrátí k tomu, co je přirozené

Svět modelingu se od doby, kdy v něm zazářila Tereza Maxová, hodně změnil. Tehdy bylo modelek málo a nepanovala mezi nimi taková rivalita, jak uvedla v rozhovoru pro týdeník 5plus2. Také nemusely tolik měnit svůj vzhled.

„Co se týče focení, neměly jsme žádné barvy na vlasy, žádné velké líčení a už vůbec ne plastiky. Ani nějaké úpravy poprsí nebo nosu, prostě to nikdo neměl. Pamatuju si, jak jsem byla celá nesvá z toho, když nám řekli, že se musíme depilovat. V Čechách jsme se v životě nedepilovaly ani neholily. A to jsem si tehdy říkala, co to po mně chtějí za úpravy.“ říká Maxová.

„Dneska, když vás neupraví kosmeticky, upraví vás v počítači. V podstatě už vás nikdo nenechá vypadat tak, jak vypadáte. Make-up, vlasy, osvětlení, retuše. To všechno vás tak strašně změní, že vlastně splýváte v tom moři krásných holek,“ dodává.

Sama by na plastickou operaci nikdy nešla už jen proto, že se bojí narkózy. Nikdy jí nevadily ani poznámky k jejímu nosu. „Když mi říkali, že mám velký nos, říkala jsem si: Tss, no a? Zase alespoň studuju vysokou školu v Praze! (smích) Člověk si zkrátka najde něco jiného, co mu pomůže. Jinak by se vlivem všech těch tlaků z nejrůznějších stran musel zbláznit,“ myslí si Maxová.

Ideály krásy se mění a modelka věří, že se postupně vrátí k přirozenosti. „Každá generace i doba je jiná. Věřím, že lidé se jednou vrátí k tomu, co je přirozené. Třeba už generace mojí Míny.“