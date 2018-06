Tereza Maxová se podruhé vdala. Vzala si tureckého podnikatele

„Prvního října,“ napsala Tereza Maxová k fotce, kde se novomanželé u moře líbají pod svatební slavobránou z kmenů stromů ozdobenou květinami.

Nevěsta měla bílé šaty s vlečkou s odhalenými rameny a dlouhý závoj. Ženich byl v tmavém obleku s motýlkem.

Ještě loni modelka říkala, že svatbu s partnerem neplánují, ale veselka by udělala radost jejich dceři Míně. „Vychováváme společně tři děti, jsme myslím taková kompletní rodina a ten papír k tomu nepotřebujeme. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Uvidíme,“ prohlásila modelka (více zde).

„Asi bych to chtěla oslavit se spoustou lidí, které mám ráda, na které člověk nemá v průběhu roku čas, myslím, že by to spíš byla taková oslava lásky, vztahu mezi námi. Byl by to takový náš den. Ale samozřejmě Mína vepředu jako flower girl, ta by mi to jinak neodpustila,“ přiblížila Maxová loni svou představu svatby, která prý rozhodně nebude v princeznovském stylu.



Maxová a Oymen se poznali před deseti lety netradičně při potápění se žraloky. Žijí v Monaku, často jezdí do Prahy a dům mají i v Turecku. Dvojice má syna Aidena (5) a dceru Mínu (7). Modelka má z prvního manželství s dánským tenistou Federikem Fetterleinem ještě syna Tobiase Joshuu (16).