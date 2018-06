VIDEO: Zpěvačka Tereza Mátlová ukázala nos po plastice

„Ve čtrnácti jsem měla poprvé zlomený nos a teď je to půl roku, co mi Emilka zlomila nos znovu. Kolínkem mi skočila na nos. Měla jsem jít na operaci hned, ale oddalovala jsem to a až teď jsem se odhodlala," vysvětlila Mátlová důvod operace.

„Mám pár hodin po sundání sádry, proto jsem tak strašná. Nejdřív jsem si říkala, že nikam nemůžu, ale už jsem musela na zkoušku, tak jsem se odhodlala. A teď pár hodin, co mi sundali sádru, jsem si myslela, že hned budu největší krasavice. Ale musí nejdřív opadnout otoky. Ale myslím, že ten nos je teď jediné, co mám na tom obličeji v pořádku," směje se Mátlová.

Šestiletá dcera Emilly Ann, kterou má s producentem Františkem Janečkem (70), si prý oddechne. Sádra na matčině obličeji ji trochu děsila. „Řekla mi, že si mám vzít nějakou masku, aby se mě děti ve školce nelekly," říká zpěvačka.

Sama je s výsledkem spokojená a i její manžel konstatoval, že je její nos „trochu rovnější". Jiné plastiky zatím Mátlová neplánuje.

„Myslím, že celkem nic nepotřebuji, ale kdyby to bylo něco zdravotního, tak bych šla. Zatím mě ale jiná plastika nenapadla. Já jsem srab. Ale možná se časem pro něco rozhodnu," nevylučuje představitelka jedné z hlavních rolí muzikálu Fantom opery.