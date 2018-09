Nikoho teď nemám. Asi to tak má být, říká SuperStar Mašková

O přijetí nabídky na účast v pořadu Tvoje tvář má známý hlas prý sympatická zpěvačka ani chvíli nepřemýšlela. „Vždycky jsem si chtěla zkusit být za někoho jiného, přebírat všechna jeho gesta a mimiku. Je to pro mě obrovská zkušenost. Bála jsem se sice, že mě známější kolegové nepřijmou a budou mě brát jako pískle, ale bylo to zbytečné. Naopak se o mě starají. Je to velice příjemné,“ svěřila se Mašková.



Pro zpěvačku je jednodušší a méně stresující vystupovat jako jiná celebrita, než být na pódiu sama za sebe. Z napodobení 50 Centa, kterého ztvárnila v první epizodě nové řady Tváře, měla Mašková sice strach, ale všechna nervozita z ní během vystoupení opadla. Náročnou práci maskérek, kterou na ní odvedly během její proměny v černošského rapera, si podle svých slov naopak velice užila.

„Bála jsem se, že nebudu moci dýchat, nebo mě bude na obličeji něco stahovat, ale nakonec jsem skoro nic necítila. Nepříjemné to bylo jen ve chvíli, kdy jsem se pod nánosy make-upu začala potit a vše se začalo roztékat. Myslela jsem, že mi teče krev z nosu,“ vzpomíná zpěvačka.

Mixxxer show Pořad sledujte živě na ÓČKU ve dnech pondělí–středa od 15:05 do 17:00.

Mašková je v současnosti single. Jaký by měl by její vysněný partner? „Myslím si, že člověk si vždycky nějak nastaví svůj ideál a pak mu do života stejně přijde jeho přesný opak. Nikoho teď nemám. Beru to tak, že když to má přijít, tak to přijde a pokud ne, tak to tak v tu chvíli být nemá,“ prozradila zpěvačka v rozhovoru na ÓČKU v pořadu Mixxxer show.