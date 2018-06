Tereza: Leoš zařídil slzy. Tleskám

Inspiroval mne k tomu především Leoš Mareš, který během včerejšího přenosu dal svým pocitům také volný průběh.

Těsně po skončení vysílání se na jeho hlavu nejspíš snesla řada kritik, za to, jak "vypadl z role" při rozhoru se svou bývalou (a v tomto případě nejspíš i budoucí) kolegyní z nejmenovaného rádia s dvojkou na konci.

Já bych mu však za to chtěla vyjádřit svůj obdiv. Téměř minutová konverzace, během které se jindy velmi drsná Renata rozplakala, totiž divákům opětovně připomněla, že reality show Big Brother je nejenom o šlapání na kole, zesměšňování hodin tělesné výchovy na základních školách, o neustálém shánění cigaret a válení se v posteli, ale také o těch již zmiňovaných, autenticky lidských emocích.

To, co nedokážou Velkým bratrem často uměle vyvolávané a předem plánované hádky, zvládl Leoš během několika vteřin v přímém přenosu a podle všeho, také bez jakékoliv přípravy.

Jeho setkání s Renatou tak bylo jedním z nejsilnějších momentů celého večera a divákům trochu vynahradilo podívanou, o kterou přišli při dvouminutových rozhovorech některých dalších soutěžících s rodinnými zástupci, kteří se omezili na vyřizování pozdravů z celé vesnice a okolních diskoték, popřípadě na taktické rady profesionálů na téma „jak získat prvních deset milionů“.

Výjimku tvořila jen Šrekova upřímná radost ze setkání s maminkou, Lenina opět velmi extrémní reakce na zjevně nepochopený dialog s matkou, a Filipovo mlčení po velmi elegantní kritice svého otce. (Pana Trojovského po včerejšku velmi obdivuji, škoda, že ho do domu nepustili místo Renaty:-).

Jediné, co bych Leošovi vytkla (pokud si to ze své pozice mohu dovolit) je to, že nejenom divákům, ale i partě z barrandovského domu, připomněl ono populární heslo nedávné minulosti, kdy právě osobní známosti hráli velmi důležitou roli. "Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější", slýchala jsem v dětství.

Na druhé straně se mu podařilo vyprovokovat (nejspíš nezáměrně) pláč v přímém přenosu a v zápětí (teď už záměrně) usvědčit ze lži Leninu maminku. A za tyto výkony navrhuji Leoše Mareše na příštího Velkého bratra. Dříve, než tuto roli přijme, však nebude na škodu prodiskutovat se současným Tátou právě rovnost všech soutěžících.

Mám pocit, že i on tuto otázku v současnosti řeší v souvislosti s Lenou. Jeden z jejich předchůdců si totiž za podobné porušení pravidel musel kdysi dávno, za devatero horami a devatero řekami, sbalit kufry….