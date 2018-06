Doma pomáhám i finančně, přiznala Česká Miss Earth 2018 Křivánková

„Rodina mě maximálně ve všem vždy podporovala, proto jsem se snažila celý život to mamince vracet. Takže už od školy chodím na brigády a vydělávám, abych mohla finančně přispět mámě do rodinného rozpočtu,“ přiznala Tereza, které tatínek zemřel a maminka ze zdravotních důvodů nemůže chodit do práce.

Nejlepší brigádou pro Terezu byl modeling, kterému se věnuje intenzivně už mnoho let. Už léta pracuje převážně v zahraničí. „Finančně musím pomáhat, abych mohla studovat. Naštěstí mám moc hezké rodinné zázemí,“ říká.

„Ráda bych ukázala, že se člověk může odrazit i ze dna. Prostě stát se může člověku v životě cokoli, a nikdo nemusí být po ruce, kdo vám pomůže. O finanční gramotnosti je dobré mluvit a já o tom vím docela dost,“ přiznala mladá dívka, která pracuje převážně v Japonsku, kam se opět každý rok na několik měsíců vrací.

Jak sama říká, vše špatné, je pro něco dobré. Sama se považuje za cílevědomou, empatickou a především čestnou ženu. „Myslím si, že jsem i velmi pozitivní a usměvavá. Neberu život ze špatného konce, proto jsem i optimistická,“ řekla dívka, která si vždy šla za svým cílem. Jejím mottem života je „Neplač pro zapadající slunce nebo přes slzy neuvidíš hvězdy vycházet.“

Finalistka soutěže Česká Miss 2018 Tereza Křivánková

Své první dojmy z vítězství si Tereza uvědomila až krátce po finále. „Já jsem nadšená a těším se teď na tu jízdu, co nás teď čeká. Jsem i ráda, že je to za námi. Už to byl stres,“ přiznala.

„Všude se sice říkalo, že jsme byly kamarádky a tak, ale já musím upřímně říct, že rivalita panovala docela velká a ke konci to bylo až nesnesitelné,“ prozradila.

Přesto prý měla mezi finalistkami velké kamarádky, kterými byly Nikola Bechyňová a Lea Šteflíčková. „Když vyhlásili Leu jako vítězku, začala jsem brečet. Já jsem jí to totiž moc přála,“ dodala.