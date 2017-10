Móda mě baví, ale rozhodně není gros mého denního myšlení, říká Kostková

Pamatujete si, kdy jste s Táňou začaly spolupracovat?

Kostková: Naše spolupráce vzešla až později, ale poprvé jsme se potkaly, když se pro jeden televizní kanál dělal seriál Bazén a ona ho oblékala jako kostýmní výtvarnice. To je už asi 15 nebo 17 let. Pak mě Tánička před asi pěti lety oslovila jakožto takovou putovní tvář pro jednu její krásnou kolekci, kterou jsme nafotily. Měla jsem z toho ohromnou radost. Tím vznikla spolupráce. Když jsem potřebovala šaty, tak jsem zašla k Táně, když ona dělala přehlídku, tak mě na ni pozvala nebo jsem ji moderovala. Teď jsou to dva roky, co se Táňa stala mou dvorní návrhářkou ve StarDance, kam mi dělá exkluzivně moderátorské šaty. Táňa mě má už v rukou a ví, co mi sluší.

Kovaříková: Spolupráce s Terezkou je neskutečně úžasná. Je to přesně ten typ ženy, pro které se šije jedna radost. Oblékat ji je pro mě čest.

Ve StarDance jste občas způsobila rozruch kvůli výstřihům.

Kostková: Vy máte na mysli především ty jedny s největším výstřihem. Ano, ty skutečně způsobily poprask, řekla bych až rozdělení národa vedví, zda si mohu dovolit tak velký výstřih, či nemohu. Je to paradoxní, protože jsme to tu se stylistkou Zuzankou Strakovou vymýšlely a hledaly hloubku, kde by to mohlo být. Myslím, že jsme všechny zatíženy na ženskost, vkus a i jistou cudnost. Žádná z nás nepatří k těm, které by to všechno nechaly jít ven. Tady se nám líbilo, že jsou šaty celé zakryté a uzavřené, mají dlouhý rukáv a je tam jediné místo, kam se pozornost upře. Myslím, že to bylo velmi decentní. To, že byl výstřih hluboký, je pravda, ale ve vyváženosti toho ostatního to právě nebylo nijak vulgární. Myslím, že Tánin rukopis je po všech stránkách krásný a především různorodý, a to je na tom to pěkné.

Kovaříková: Šaty jsou ve StarDance logicky velmi ve hře, protože je to pořad i o tom, jak jsou lidé oblečení. Pevně věřím, že to nezakrývá obsah a že ho to podporuje. Vím, že se neustále lidé vyjadřují k tomu, jakou barvu mít mohou, jakou ne, jaký střih a podobně. Nedá se zavděčit všem, takže to spíš beru jako módní přehlídku deseti různorodých modelů. Každý si může vybrat a já myslím, že Terezka je krásně vynesla.

StarDance tenhle rok není. Nemrzí vás to, nebo naopak je to pro vás lepší, jelikož máte čas na další projekty?

Kostková: Je velmi běžné, že má tato soutěž pauzu. Od začátku máme vždycky dva roky a pak rok pauzu. Aspoň je na co se těšit a my si můžeme odpočinout, zestárnout, abychom měli nějaké inspirace, dívat se okolo. Je to dobře, protože se mohou najít také vhodní účastníci. Dá-li pánbůh a bude-li vše, jak má být, tak se skutečně příští rok opět setkáme. Samozřejmě je život nevyzpytatelný, ale mělo by to tak být.

Když nemusíte řešit předepsané oblečení a můžete být ve svém pohodlí, co ze skříně zvolíte?

Kostková: To je různé. Když si v létě opravdu hrábnu na něco svého, tak jsou to velmi často šaty - vzdušné, většinou dlouhé, v jemném hedvábí nebo viskóze, mám ráda motivy kytek nebo motýlů. Nebo mám také takové červené italské šaty nebo sukně a topy. Je to velmi často ženská móda. Mám ráda kraťasy a v mém šatníku jsou také, ale nosím je nejméně ze všeho. Většinou mě to táhne k sukním. V zimě si ráda vezmu kalhoty, svetr či různé kabáty.

Kovaříková: Já jsem milovnice černých tunik, šatů, triček, kalhot. Na tmavou jsem zvyklá a jen málo nosím něco jiného. Jak se říká zvyk je železná košile.

Moderátorka StarDance Tereza Kostková v šatech s odvážným výstřihem (29. října 2016)

Co byste si na sebe v životě nevzala?

Kostková: Moc nemusím drsné a tvrdé věci, moc rockové, když to řeknu blbě. S Táňou jsme měly také šaty z materiálu, který vypadal jako kůže. Bylo to na rockový večer, ale byla tam ty ženské prvky, které to zjemňovaly. Určitě vždycky potřebuji, aby tam byl prvek ženské jemnosti. To je pro mě velmi důležitá věc, která ve společnosti trochu chybí, jak se pohlaví pořád dorovnávají a různě proti sobě bojují. Myslím, že čistá ženská jemnost a sofistikovanost na jisté úrovni chybí. Vždycky to tímhle směrem mám, ale nedokážu říct, co bych si nikdy nevzala. Jde to také s věkem. Jak člověk stárne, tak je samozřejmě některé části těla dobré neodkrývat. Vypadáte líp a mladší, když je to zakryté.

Kovaříková: Pro mě je také důležité mít na sobě ženskost. Unisexový styl, který je teď velmi in, je pro mě vzdálený. Asi bych si na sebe nevzala něco hodně barevného s divokými prvky.

Když balíte kufr na dovolenou, je napěchovaný nebo ho schválně plníte jen lehce, protože víte, že si třeba něco koupíte?

Kostková: Někdy je lehce napěchován a musím si koupit nový kufr. To trošku vtipkuji, to se mi nestalo už dlouho. Nejezdím do takových končin, kde bych takhle nakupovala. Je pravda, že si vždycky na dovolené uvědomím, že jsem toho mohla vézt méně, protože jsem toho spoustu nepoužila.

Kovaříková: Mám to asi podobně jako Terezka. Snažím se do kufru dát co nejméně věcí, které nakonec ani nepotřebuji. Člověk většinou potřebuje jen plavky a ručník, maximálně dvoje šaty. Občas se na místě inspiruji, něco si koupím, ale určitě si na dovolené chci především odpočinout, takže nákupy vynechám a dopřeji si je jindy.

Byla jste na poslední módní přehlídce Taťány, vybrala byste si nějaký model pro sebe?

Kostková: Velmi ráda takto vybírám a v duchu kupuji. Povětšinou, ke škodě Táni, jen v duchu. Měla jsem tam pár svých favoritů. Dva úplné a pak takové, co bych si šla půjčit. Mám ráda módní přehlídky, baví mě to. Vidím, s čím se to dá sladit a jak se k tomu učesat. Líbí se mi, když mi nabídnou tu možnost outfitu jako celku, než když to jen visí na ramínku.

Umíte si sama vytvořit outfit? Nebo radši zvolíte stylistu či návrháře?

Kostková: Spolupracuji s návrháři velmi intenzivně kvůli práci i v osobním životě. Už se s nimi znám i soukromě, módu jsem už také fotila a různě se tím prokousávám. Už si umím poskládat model lépe, než jsem to uměla před 15 lety. Člověk zraje a sám ví, co se k němu hodí. Souvisí to spolu. Nechávám se spíš ráda posouvat do možností, které by mě nenapadly nebo bych se bála, že jsou moc odvážné. Někdy na mě dají něco, co bych si sama nevzala a já najednou vidím, že to jde a můžu tento rozměr otevřít. Asi se ale dovedu normálně obléct, zase to tolik nepřeceňuji. Opravdu nestojím hodinu u skříně, to vůbec nemám kdy. Baví mě vědět, jak se cítím a co chci mít, vypadat ten den hezky. To jo, ale rozhodně to není gros mého denního myšlení.

Taťána Kovaříková

Měla byste odvahu dělat i nějakou spoluautorskou tvorbu?

Kostková: Úplně si nemyslím, že bych to dokázala. Výtvarné umění v tomto směru není úplně má parketa. Umím říct, co vypadá dobře a co se mi líbí. Tam mám názor zcela jasný. Ale asi bych si netroufala nic navrhovat. Jsou lidé, kteří jsou opravdu talentovaní, i když to vůbec nedělají, a mohou tím směrem obohatit svět. Ale já ho budu obohacovat nějak jinak než svými módními vhledy.

Co se vám v souvislosti se jménem Taťány Kovaříkové vybaví?

Kostková: Její móda a její věci, samozřejmě. Ale i ona, jako žena a jako člověk, jak ji znám. Jednoduchost a ženskost. Ona pořád tvrdí, že její barva je černá, ale to není pravda, má tu spoustu barevných věcí. Mně se líbí, když jsou ty věci jednoduché a je tam jeden dominantní prvek. Když se to nepřebíjí. To u Táni vždycky najdu.

A u vás, Táňo, jak to máte se jménem Tereza Kostková?

Kovaříková: Profesionálka každým coulem. Skvělá herečka i moderátorka, která ví, co chce. Jako člověk je velmi srdečná a přátelská. Mám ji velmi ráda a je mi ctí s ní nejen spolupracovat, ale i být.