Tereza Kostková přiznala dva francouzské milence

"Chodila jsem za studií se dvěma Francouzema. Musím říct, že to byl největší pokrok v mém učení se cizímu jazyku. A to se s francouzštinou díky mé francouzské babičce setkávám od osmi let. Největší posun byl, když jsem chodila se dvěma Francouzema. Když se člověk zamiluje a musí vyjadřovat ty city, naučí se výrazům, které ho ve škole rozhodně nikdo nenaučí. Přesně si pamatuju, která slovíčka jsem pochytila s tím kterým klukem," vzpomíná zasněně Kostková.



Daniela Šinkorová a Tereza Kostková

Jací jsou Francouzi a jestli si s nimi rozuměla víc než s Čechy, nechtěla herečka komentovat. "To je na delší povídání. Jsou to ale úplně normální chlapi jako Češi, tohle byli moji vrstevníci a bylo to hrozně pěkný," dodala.

Do Francie jezdí dodnes za známými, dokonce v šestadvaceti pomýšlela na studijní stáž na tamní konzervatoři; podle toho, jaké bude mít její syn Toník nadání na jazyky, by k francouzštině ráda přivedla také jeho.

Tuhle zemi má prostě zarytou hluboko pod kůží. Dobře se proto cítila i na půdě francouzského velvyslanectví v centru Prahy, kde se konal večer oslavující výročí založení společnosti Guerlain.

Znalost světa parfémů se vyplatila nové České Miss Ivetě Lutovské a Ladislavu Špačkovi, kteří si za správné odpovědi na otázky odnesli novinku od Guerlain.

VIDEO: Česká Miss Iveta Lutovská opět vyhrála Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Špaček například bezpečně věděl, že Maison Guerlain vyrobil od roku 1828 již 760 parfémů. S dárkem ovšem odcházeli nakonec všichni přítomní hosté, například Michaela Ochotská, těhotná Lucie Kaufmann-Králová s manželem, Aňa Geislerová, Zlata Adamovská nebo Kristýna Bastienová s manželem Alanem Bastienem.