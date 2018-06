Strašidlo je ze mě raz dva, říká Tereza Kostková

„Kulatiny slavím až za rok, teď nad tím vůbec nepřemýšlím. Proč taky. Když je člověk šťastný a vyrovnaný, stále se může cítit jako náctiletý,“ míní Kostková, která i díky taneční soutěži, kterou moderuje, před několika lety výrazně zhubla.

„Miluju jídlo a jsem závislá na pohybu. Týden bez pohybu je na mě příliš. Dlouho jsem nemohla zhubnout, pak jsem řekla dost a bylo to,“ přiznala herečka, která se už od mládí věnovala tanci a stepu.

„Dnes si spíš zajdu zaběhat. Díky fyzické kondici to dobře zvládám před kamerou nebo na jevišti,“ prozradila Kostková.

Nyní natáčí pohádkovou komedii Zdeňka Trošky Strašidla. Hraje kouzelnici Patricii, která vaří lektvary, po nichž lidé mění svou podobu nebo se mění ve zvířata.

„Na to je jako kouzelnice velice hrdá a nechce opustit svět strašidel. To je její hlavní motto. Ona je pyšná na to, čím její rodina je. Manžel je hejkal, babička čarodějnice, a nechce se míchat s lidmi. Dobré je, že čas strávený v maskérně nezabere příliš času. Strašidlo je ze mě raz dva,“ pochvaluje si herečka.

Kostková sice doma kouzelné lektvary nevaří, ale rozhodně to s vařečkou umí dobře. „Vaření je moje vášeň. Odpočinu si u toho. Ráda dělám svíčkovou, peču domácí chléb. Jediné co nedělám je zavařování či další takovéto přípravy přísad na zimu. To není má disciplína, ale kdo ví, třeba k tomu po čtyřicítce dospěji,“ dodává.

Na natáčení, které probíhá v různých částech středočeského kraje, za ní jezdí i její syn Toník. „Je rád, že hraju pohádkovou bytost. Zhruba ví, o co jde, ale zápletku si chce nechat vyluštit až v kině, takže jsem mu nic neprozradila,“ uzavřela herečka.