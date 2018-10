Tereza Kostková se tajně vdala, prozradili její kolegové z divadla

Na Instagramu Divadla v Rytířské, kde se Nvota a Kostková seznámili, se však až teprve tento čtvrtek objevila fotografie s gratulací: „Kdo by to byl řekl, že první setkání Terezy Kostkové a režiséra Jakuba Nvoty ve hře Můj nejlepší kamarád bude tak osudové. Terezko a Jakube, moc gratulujeme k vaší svatbě a přejeme spoustu radostných let a ať jste šťastní.“



Tereza Kostková si jméno změnila již před měsícem, nyní má v živnostenském rejstříku i katastru nemovitostí uvedeno nové jméno - Tereza Nvotová Kostková, uvedl Top Star.

Tereza Kostková žila dříve s režisérem Petrem Kracikem (60). S tím má syna Antonína (11). Manželství se ale rozpadlo. „Po upřímném oboustranném pokusu o zachování rodinného statu quo jsme se dohodli, že bude lepší najít jiné řešení a jinou cestu,“ řekla Kostková v roce 2016 v rozhovoru na Frekvenci 1.

Její nový životní partner, slovenský režisér Jakub Nvota, je absolventem divadelní režie VŠMU v Bratislavě a synem známého režiséra Juraje Nvoty (64), prvního manžela Anny Šiškové (58). Před Terezou Kostkovou tvořil Jakub Nvota pár se slovenskou skladatelkou Ľubicou Čekovskou (43).