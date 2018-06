Tereza Kostková: novopečená maminka bude babičkou!

"Čas si pro něj vždycky najdu, ale najdu si ho také pro své ostatní děti, které nechci zanedbávat a také z nich mám radost," zdůrazňuje režisér. "Teď u mne byla moje dcera. Ta čeká miminko, stejně jako moje snacha. Takže letos se mi narodí kromě vlastního syna Toníčka ještě dvě vnoučata. Nejen, že se stanu hned dvojnásobným dědečkem, ale co víc, Tereza díky tomu babičkou, a to je v jejím věku dost neobvyklé. Já ta svá vnoučata beru spíš jako své další děti, takže můžu říct, že jich budu mít osm," usmívá se Kracik, který je již šestinásobným otcem.

Nová love story ho omladila

Budoucí dědeček však cítí velmi mladě. Přikládá to především novému otcovství, ale nejen jemu. "Všichni mi říkají, že jsem omládl. Je to tím, že ze mne spadlo určité napětí, které jsem pořád cítil, dokud jsem si vyřešil své osobní záležitosti. Nejen, že jsem se rozvedl a znovu oženil, ale také změnil životní styl. Začal jsem sportovat a dbát na své fyzično. Auto nemám, jezdím vlakem a hodně chodím pěšky. A hlavně - už divadlo neprožívám tak intenzivně, jako dříve. Pokud to jde, beru si z něj jen to dobré, už se s ním nechci mít hlavně nervy. Cítím se moc dobře. A pak - i muži mají svá tajemství, jak se omladit," usmívá se Petr Kracik tajemně.