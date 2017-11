Soukromý život je pro mě hrozně důležitý, říká Tereza Kerndlová

„Každý, kdo nás zná, říká, že jestli to nevyjde vám, tak asi nikomu. My jsme, kdybychom to počítali na nějaký reálný čas v rámci jiných párů, asi dvacet let spolu. Trávíme společně veškerý čas, ale není to kvůli tomu, že bychom na sebe žárlili nebo se někam ‚nepouštěli‘,“ prohlásila zpěvačka.

„Je to o tom, že nám je spolu prostě dobře. My spolu dokážeme dělat cokoliv. Mně nic neschází, já jsem úplně v pohodě, úplně šťastná. Dokážeme spolu i pracovat. Celou dobu to tak máme a vyhovuje nám to,“ říká.

Tereza Kerndlová v Limuzíně také prozradila, co ji nejvíce zaměstnávalo během několikaleté pauzy.

„Muzika nejde dělat pořád konstantně, stejně intenzivně. Člověk musí někdy trošku i ubrat, věnovat se úplně jiným věcem. Pro mě je hrozně důležitý soukromý život. Tak jsme se mezitím v Americe vzali, pak jsme měli takový mejdan tady v Česku pro naše rodiny a kamarády. Také jsme hodně cestovali. Během těch pěti šesti let jsme stihli spoustu věcí. Spíš jsme si užívali sami sebe, zrekonstruovali jsme si byt. Ale mezitím jsem i vystupovala, koncertovala. Jenom nebyla nová muzika,“ dodala.

